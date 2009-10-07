علل و عوامل اسلام هراسی را باید شناخت؛ گزارش مهر از روز اول همایش اسلام هراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دو روزه اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر با هدف بررسی ابعاد گوناگون اسلام هراسی و تعیین راهکارهای مقابله با این پدیده از امروز سه شنبه 14 مهرماه در وزارت امور خارجه آغاز شد.

آنچه در این نوشتار می‌آید خلاصه‌ای است از آنچه در این همایش مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

اسلام هراسی جنایت علیه بشریت است

دبیر علمی همایش "اسلام‌هراسی" تأکید کرد که اسلام‌هراسی و اسلام ستیزی جنایت علیه بشریت هستند و صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کنند.

علی صباغیان دبیر این همایش گفت: اسلام‌ستیزان منتظرند تا با بهانه‌ای به مقابله با اسلام و مسلمانان بپردازند.

دبیر علمی این همایش نیز تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش تولید دانش و افزایش معرفت و بصیرت درباره علل اسلام‌هراسی است.

حمیدرضا اخوان افزود: اسلام‌هراسی یا اسلام‌ستیزی پیشینه تاریخی دارد اما در دو دهه اخیر و به‌ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر گسترش یافته است.

اخوان افزود: اسلام‌ستیزی به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت، صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند.

اسلام‌هراسی یک توهم است

استاد دانشگاه ویکتوریا از اسلام هراسی به عنوان یک توهم یاد کرد و افزود: رسانه‌های غربی در ارائه چهره منفی در مورد اسلام نقش بسیاری دارند.



دکتر آرتور بوهلر استاد دانشگاه ویکتوریا در نیوزیلند اظهارداشت: در غرب اسلام به عنوان دین خشونت و شمشیر شناخته می شود و کج فهمی‌هایی هم در مورد موقعیت زنان مسلمان وجود دارد که نتیجه این تفکرات و شناخت اشتباه، پدیده اسلام هراسی را موجب شده است .

وی این پدیده را به بیماری تعبیر کرد و یادآور شد: اسلام‌هراسی در دنیای غرب در واقع بازخورد احساسات گروهی به گروه دیگر است .

بوهلر در بخش دیگری از سخنان خود به جنگهای صلیبی و تفتیش عقایددر اسپانیا و آمریکا اشاره کرد که حقایقی تاریخی هستند اما نادیده گرفته می شوند، در مقابل چهره اسلام همچنان خشن تعریف و شناخته می شود .



اسلام هراسی واکنش غرب به رشد روزافزون اسلام‌گرایی است محسن قمی

حجت الاسلام محسن قمی با تأکید بر اینکه اسلام هراسی واکنش غرب به رشد روز افزون علاقه و گرایش به اسلام است، افزود: دنیا باید این حقیقت را بپذیرد که دین اسلام به همه ابعاد معنوی زندگی انسان توجه دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده باقرالعلوم پنج عامل را مهمترین عوامل زمینه‌ساز پدیده‌ اسلام‌هراسی عنوان کرد و اظهار داشت: نزاع‌ اسلام و غرب، تعارض منافع و اختلاف خاستگاه‌های ارزشی اسلام و غرب و خلط میان دین اسلام برخی از این موارد هستند .

وی ارائه چهره ای حقیقی از اسلام را ضرورتی برای مقابله و رفع اسلام هراسی خواند و افزود: چنانچه در این زمینه به درستی عمل و اسلام واقعی به خوبی معرفی، ابعاد مختلف آن تبیین شوند، اسلام خواهی در جهان گسترش خواهد یافت .

حجت الاسلام قمی با اشاره به اینکه اسلام هراسی واکنش غرب در مقابل رشد روز افزون علاقه و توجه به دین اسلام است، گفت: دنیا باید این حقیقت را بپذیرد که دین اسلام به همه ابعاد معنوی زندگی توجه دارد، همین یکی از دلایل ارزشمند برای توجه و علاقه به این دین است .

وی در ادامه تاریخچه ای از ظهور اسلام هراسی را مطرح کرد و یادآور شد: تحقیقات نشان می دهد غرب تشدید سیاستهای ضداسلامی را دنبال می کند .

حجت اسلام قمی با تأکید بر اینکه ترس از اسلام، وهم است، افزود: اینکه طی 500 سال اخیر هیچ کشور اسلامی به کشوری غربی حمله نکرده، خود دلیل خوبی برای واهی بودن این ترس و ظهور این پدیده است .



دکتر غلامرضا کریمی دبیرکل کمیسیون ملی آیسیسکو در این همایش، عنوان کرد: امروزه جهان اسلام با هجمه گسترده غرب علیه فرهنگ و اعتقادات اسلامی مواجه است که این پدیده با نام "اسلام هراسی" مشهور شده است.



مسلمانان با هجمه گسترده غرب علیه ارزشهای اسلامی مواجه هستند غلامرضا کریمی

وی تصریح کرد: اگر چه این مفهوم از اواخر دهه 1980 میلادی مطرح شد، ولی به لحاظ تاریخی، ذهن اروپائیان مملو از اندیشه‌های منفی درباره مسلمانان است که به اسلام ستیزی شهرت داشته و ریشه‌های آن به زمان ظهور اسلام و گسترش چشمگیر آن تا سرحدات اروپای آن زمان باز می‌گردد.

کریمی خاطر نشان کرد: در قرون 19 و 20 با حاکم شدن رکود و انفعال در جهان اسلام، نگرانی از اسلام در غرب به شدت کاهش یافت و غرب در حالت تهاجمی قرار گرفت.

وی افزود: با تحول دیگری پس از جنگ جهانی دوم، در پی موج گسترده مهاجرت مسلمانان به غرب و شکل گیری جوامع خاص اسلامی در این کشورها، به ویژه در اواخر دهه 1970 با احیای مجدد و بازیابی هویت اسلامی و اسلام سیاسی و به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دوباره احساس ترس از اسلام و مقابله با مسلمانان در غرب شروع شد.

سخنران دیگر این همایش دکتر فؤاد ایزدی بود که به بررسی موضوع اسلام هراسی در آمریکا پرداخت.

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: بحران اسلام هراسی در آمریکا از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است و من در اینجا سه محور را تبیین می‌کنم. سیاستهای اسلام هراسانه دولت آمریکا، توصیفهای اسلام هراسانه در رسانه‌های آمریکا و افکار عمومی اسلام هراسانه در آمریکا است.

وی گفت: اسلام هراسی واژه‌ای است که به تعصب یا تبعیض علیه اسلام یا مسلمانان اشاره می‌کند. بر اساس تعریف مؤسسه رانیمیدتراست: "اسلام هراسی، ترس و تنفر از اسلام و به دنبال آن ترس و تنفر از همه مسلمانان است."

ایزدی افزود: اسلام هراسی به معنای تبعیض علیه مسلمین از طریق محروم کردن آنان از زندگی اجتماعی و اقتصادی است. بر این اساس هیچ ارزش مشترکی با سایر فرهنگها ندارد، پست تر از غرب است و یک ایدئولوژی سیاسی خشونت آمیز است نه یک دین.

دکتر محمد احمد النابلسی با اشاره به اینکه اسلام‌هراسی جلوه جنون خودبزرگ‌بینی غرب است، گفت: ما باید به غرب بگوییم که اسلام اعتقادی یکی است و آنچه تفاوت دارد اسلام سیاسی است.



اسلام اعتقادی با اسلام سیاسی متفاوت است محمد احمد النابلسی

رئیس مرکز عربی آینده‌پژوشی لبنان، گفت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که اسلام اعتقادی با اسلام سیاسی متفاوت است. از این رو اسلام سیاسی واحد وجود ندارد و توجه به این مسئله به حل مشکلات اسلام هراسی کمک می‌کند.

استاد دانشگاه لبنان خاطر نشان کرد: کسانی که اسلام‌هراسی را به کار می‌برند، می‌خواهند دیگران را از اسلام بترسانند. در حال حاضر می‌توانیم اسلام‌هراسی را به‌عنوان یک ترس همگانی و دسته جمعی از اسلام تعریف کنیم که در صدد جا انداختن این موضوع هستند.

وی تصریح کرد: این موضوع در دوره جورج بوش خیلی مورد توجه قرار گرفت و کنگره امریکا هم دروغ او را مورد پذیرش قرار داد و اسلام به عنوان یک ترس و رعب عنوان شد.

او خاطر نشان کرد: من به‌عنوان یک پژوهشگر چند نکته و راه‌حل را پیشنهاد می‌کنم. نکته اول این است که دولتهای اسلامی و عربی در حمایت از مسلمانان ساکن در غرب از خود، ناتوانی نشان داده‌اند. با توجه به این مسئله پیشنهاد می‌شود که یک هیئت بین‌المللی از سوی کشورهای اسلامی تشکیل شود که مورد حمایت دولتهای اسلامی باشد و با سازمانها و نهادهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی درباره حقوق مسلمانان و مسایل آنها همکاری نماید.

وی افزود: پیشنهاد دوم به‌مثابه اقدامی است که خود غرب با دیگران انجام داده است. به عنوان مثال شوروی طی سالهای 1979 تا 1989 از سازمان جهانی روانشناسی اخراج شد و علت این امر نیز از سوی غرب این مساله عنوان شد که پزشکان شوروی در شکنجه علیه زندانیان دخیل بوده‌اند. با توجه به این مساله ما می‌توانیم تلاش کنیم تا آمریکا را از این سازمانها به واسطه آنچه در زندانهای گوانتانامو و نقض حقوق انسانها انجام می‌دهد، اخراج کنیم.

وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر این است که از تمام امکانات و به ویژه فناوری‌های مدرن از جمله اینترنت برای معرفی اسلام واقعی به دنیا بهره بگیریم. و نکته آخر در ارتباط با مسلمانانی است که خود را در مقابل دشمنان ذلیل و ناتوان می‌شمارند. در واقع این مسلمانان با اسلام ضرر می‌رسانند.

در ادامه این نشست دکتر نصرت عیسانویچ به بررسی موضوع اسلام هراسی و واقعیات نوین جهان معاصر پرداخت.

استاد دانشگاه زنیتسا بوسنی و هرزگوین خاطر نشان کرد: اول باید به این نکته توجه شود که آیا اسلام هراسی پدیده‌ای واقعی است یا تصویری ذهنی است که به منظور هجوم همه جانبه غرب به اسلام، مداخله نظامی به کشورهای اسلامی و زیر سلطه در آوردن آنها، به ویژه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی، در عقل سیاسی غربی – اروپایی طراحی شده است؟

وی تصریح کرد: اگر چه شرایط واقعی اعم از تاریخی و ایدئولوژیک وجود دارد که در ساختار اسلام هراسی موثر بوده است، اما به عقیده من اسلام هراسی نگرشی استراتژیک و سیاسی – ایدئولوژیک است و لذا بهانه‌ا ی برای اکثریت فعالیت‌های نظامی و سیاسی غیر قانونی کشورهای غربی – اروپایی در جهان اسلام است.

این پژوهشگر در ادامه یادآور شد: در پاسخ به این سوال که چه باید کرد باید خاطر نشان کرد که جدا از غرب هراس انگیز که دنبال بی توجهی نسبت به دیگران و نیز تولید دشمنی‌ها و ایجاد هراس به شکل‌های مختلف است، غرب دیگری نیز وجود دارد که عقلانی‌تر و واقع‌بینانه‌تر می‌اندیشد و آمادگی گفتگو و پذیرش ارزش‌های دیگران را دارد.

وی افزود: این غرب همان است که امثال راجر بیکن، کانت، گوته، لورکا و ... معرف آن هستند.

وی تأکید کرد: این غرب دوم است که روشنفکران و سیاستمداران و نظریه‌پردازان ایدئولوژی اسلامی که در جستجوی مناظر تازه‌ای برای برقراری روابط با جهان غرب هستند، باید بشناسد و با آن گفتگو کنند تا بتوانند آثار دیدگاه‌هایی را که در آنها اسلام هراسی محور اصلی برقراری روابط با اسلام و مسلمانان است، خنثی کنند.