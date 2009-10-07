لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون قرآن و عترت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری نشست بررسی راهکارهای اجرایی کردن منشور قرآن گفت: از مسئولان اجرایی، نخبگان قرآنی اعضای شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و رؤسای فراکسیونهای مرتبط برای شرکت در این جلسه که قرار بود امروز سه شنبه 14 مهر ماه برگزار شود دعوت کرده بودیم اما مطلع شدیم که روز یکشنبه 12 مهر ماه رئیس جمهور اعلام کرده نخستین جلسه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل می شود.

وی افزود: از آنجایی که تاریخ تشکیل نخستین جلسه کاری شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی همزمان با نشست بررسی راهکارهای اجرایی شدن منشور قرآن در مجلس بود، ما این نشست را به علت اهمیت جلسه کاری شورای تخصصی لغو کردیم.

وی با اشاره به اینکه خود عضوی از شورای تخصصی فرهنگ قرآنی و رئیس فراکسیون قرآن و عترت به عنوان برگزار کننده نشست بررسی راهکارهای اجرایی شدن منشور قرآن است اظهار داشت: برخی از شرکت کنندگان در این نشست و شورای تخصصی یکسان بوندد، به علت تداخل دو جلسه و به رغم اینکه ما از شرکت کنندگان دعوت کرده بودیم تصیم گرفتیم جلسه را به تأخیر بیاندازیم.

لاله افتخاری درباره تاریخ جدید این جلسه یادآور شد: محمد رضا دزفولی مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی درخواست کرد این نشست را در رابطه با منشور قرآن هفته آینده برگزار کنیم اما باید طوری برنامه ریزی کنیم که زمان این نشست با برنامه های مجلس و شورا تداخلی نداشه باشد از این رو در طول دو سه هفته آینده این جلسه بررسی راهکارهای اجرایی ساختن منشور توسعه قرآن برگزار می کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای شرکت در این جلسه همه نمایندگان به طور عام دعوت می شوند اما به طور خاص از رؤسای کمیسیونهای مرتبط در مجلس، اعضای دو کمیسیون اصلی مرتبط که کمیسیون فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات هستند، وزرای مرتبط ، کسانی که در تدوین این منشور نقش داشتند دعوت می کنیم و امیدواریم که ریاست مجلس نیز بتواند دراین جلسه شرکت کند.

وی افزود: نشست مقدماتی راهکارهای اجرایی شدن منشور توسعه قرآن با وزرا را پیش از گرفتن رأی اعتماد با هدف توجیه آنها برگزار کردیم. در حقیقت نشست آینده اولین نشست کاری خواهد بود.

لاله افتخاری استفاده از همه ظرفیتهای کشور چون نخبگان حوزه و دانشگاه و جامعه قرآنی کشور و استفاده از دیدگاههای کسانی که پس از تلاش چندین ساله این منشور را تدوین کردند و همچنین تعامل دولت و مجلس را از جمله راهکارهایی دانست که می تواند به اجرایی شدن منشور توسعه قرآنی کمک کند.