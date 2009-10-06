به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری که پس از پیروزی 4 بر 2 تیمش مقابل مقاومت سپاسی در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: خوشحالم که تماشاگران یک بازی خوب و پرگل را شاهد بودند و امروز با خوشحالی ورزشگاه را ترک کردند.

وی افزود: تیم ما در بازیهای قبل فرصت های زیادی برای گل زنی به دست می آورد ولی با بدشانسی آنها را از دست می داد اما امروز توپ های ما به خوبی به هدف نشست و توانستیم مزد برتریمان را با زدن 4 گل به دست آوریم.

باقری با اشاره به غیبت خود در شهرآورد 67 مقابل استقلال اظهار داشت: من باز هم می گویم که در این مسابقه مصدوم نبودم البته نمی خواهم در مورد این بازی صحبت کنم چون همه چیز گذشته و باید به بازیهای آینده فکر کنیم.

هافبک با تجربه تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص گلزنی در دیدار مقابل مقاومت سپاسی اظهار داشت: این گل حاصل تلاش مجموعه بازیکنان تیم بود و خوشحالم که توانستم حاصل تلاش آنها را به ثمر برسانم.

وی با تمجید از بازی خوب و جوانمردانه تیم فوتبال سپاسی ، تصریح کرد: آنها فوتبال خوب و جانداری را به نمایش گذاشتند و همانطور که دیدید تا دقایق پایانی بازی روی دروازه پرسپولیس حمله می کردند و دو گل آنها در لحظات پایانی به ثمر رسید که نشان می داد آنها تا دقایق آخر مسابقه نیز انگیزه زیادی برای گلزنی و تغییر نتیجه داشتند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در خصوص تغییرات اخیر در مدیریت باشگاه و حضور حبیب کاشانی به عنوان سرپرست پرسپولیس، گفت: گذشت زمان نشان خواهد داد که حضور ایشان تا چه اندازه برای تیم موثر بوده است. آقای کاشانی سابقه خوبی با پرسپولیس دارند و امیدوارم بتواند با بازگشت دوباره ای که به پرسپولیس داشته است بتواند منشاء خدمات مثبت و موثری در پرسپولیس باشد.