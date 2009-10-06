به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد در ضورت وقوع این اتفاق راث پس از چند سال تمرکز روی بازیگری و تهیه‌کنندگی، بار دیگر روی صندلی کارگردانی خواهد نشست. وی مجموعه فیلم‌های "گروگان" در کارنامه فیلمسازی خود دارد و از دوستان نزدیک کوئنتین تارانتینو به شمار می‌رود.

راث درباره دیگر فعالیت‌های خود گفت که مشغول نوشتن فیلمنامه "عید شکرگزاری" است که شبیه فیلم دو اپیزودی "سلاخ‌خانه" کار مشترک تارانتینو و رابرت رودریگز است. او اعلام کرده تهیه‌کنندگی و کارگردانی این دو فیلمنامه را بر عهده دارد و به احتمال زیاد در دومی بازی هم خواهد کرد. راث آخرین بار در "لعنتی‌های بی‌آبرو" بازی کرده است.