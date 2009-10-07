دستگاه قضایی نیازمند اصلاح و بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در بیستمین همایش مدیران پزشکی قانونی کشور که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی نیازمند ارتباط با یک نهاد علمی و کارشناسی قدرتمند است تا بتواند در شناخت موضوعات به این نهاد کمک کرده و در ارائه حکم یاری کند.

وی تصریح کرد: پزشکی قانونی به عنوان پل ارتباطی بین دانش، علوم پزشکی و محاکم قضایی است و استفاده از فناوری نوین برای شناخت بهتر موضوعاتی که به این مجموعه سپرده می ‌شود برای ارائه پاسخی مناسب ‌تر از سوی این مجموعه لازم است و هرچه پاسخ شما در پزشکی قانونی به قضات شفاف تر باشد قضات در اتخاذ تصمیم ثابت قدم تر خواهند بود.

وی با اشاره به لزوم رسیدن به دولت الکترونیک گفت: باید در رسیدن به دولت الکترونیک پیشگام باشید و گوی سبقت را از دیگر نهادها بربایید و از این فناوری بهره گرفته و کاغذ را از سیستم حذف کنید و این کار بزرگی است زیرا در این حوزه ممکن است زمینه‌های انحراف رخ دهد که با حذف کاغذ تخلفات کاهش می ‌یابد.



ابوترابی تصریح کرد: پزشکی قانونی دیدبان دستگاه قضایی است و امیدواریم دستگاه قضایی در استفاده شایسته از این دیده‌بانی توفیقات هرچه بهتر بهره‌مند شود و در سایه تلاش کارکنان این دستگاه کلیدی زمینه ارتقای امنیت و آسایش مردم فراهم شود.

وی افزود: باید زمینه افزایش کارآیی و ارائه خدمت لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف در دستگاه قضا را فراهم کرد و این یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین وظایف ماست که در این راستا گام خواهیم برداشت.

نماینده مردم قزوین در مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح دستگاه قضایی اظهار امیدواری کرد که با اصلاح امور قضایی بسیاری از امور کشور اصلاح شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: امروز پزشکی قانونی نه تنها در مسیر تعیین علت و چگونگی مرگ در پرونده‌های جنایی کارساز است بلکه زمینه‌ساز آرامش و آسایش شهروندان و سلامتی و ایمنی آنها در زندگی روزمره است.



حسن قاسمی اضافه کرد: عرصه‌های معاینات بالینی، اخلاق پزشکی، پیشگیری از وقوع حوادث، سم شناسی قانونی، رسیدگی به قصورها، همکاری فعال در هنگام بحرانها، کمک در مبارزه با آسیبهای اجتماعی پزشکی قانونی را به صورت نهادی درآورده است که جامعه مدنی امروز بدون حضور پزشکی قانونی در سیستم قضایی، پلیسی، دانشگاهی و انجمنهای علمی با مشکلات فراوانی مواجه می ‌شود.

قاسمی یادآور شد: تا پزشکان قانونی به معلومات و پزشکی قانونی به تجهیزات روز مجهز نشود و علم و دانش نتواند اسرار نهفته جسم و جان آدمی را برای دستگاه عدالت آشکار سازد نمی توان عدالت را از مجریان عدل و داد انتظار داشت.

در ادامه نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: پایه قضاوت اجرای عدالت است و اجرای عدالت مردم را به زندگی صحیح سوق می‌دهد و جلوگیری از منکرات، توجه به وظایف و تکالیف زمینه سعادت دنیوی و اخروی را به دنبال دارد.

آیت‌الله هادی باریک بین افزود: کار پزشکی قانونی تشخیص موضوع برای قاضی است و پزشکی قانونی با کار کارشناسی موضوع را روشن می‌کند، در نتیجه قاضی می ‌تواند عدالت را اجرا کند بنابراین شما در پزشکی قانونی زمینه اجرای عدالت را فراهم می کند.



وی یادآور شد: امیدواریم دولت بیش از پیش امکانات و تجهیزات لازم را برای این مجموعه فراهم کند تا شاهد هرچه بهتر اجرا شدن عدالت در جامعه باشیم.

در ادامه مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین اظهار داشت: اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین دارای چهار مرکز در شهرستان‌های قزوین، تاکستان، بوئین زهرا و آبیک است.

داریوش مهین پی افزود: در سال گذشته در مجموع 30 هزار و 388 فقره پرونده به این مجموعه رسیده است که از این تعداد 28 هزار و 56 فقره معاینات عمومی، تعداد هزار و 999 فقره معاینات تخصصی و 33 فقره پرونده در بخش معاینات روان پزشکی قانونی بوده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته راه‌ اندازی آزمایشگاه در سطح چهار سازمان به منظور پاسخگویی به نیازهای مراجعان، تجهیز مراکز پزشکی قانونی به تجهیزات و رایانه، برقراری و ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان، ایجاد شبکه داخلی اتوماسیون، استقرار مراکز پزشکی قانونی شهرستانهای استان در فضاهای مناسب، راه‌اندازی بخش فرهنگی و هنری اداره کل و .. از جمله اقدامات صورت گرفته در پزشکی قانونی استان بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت کلنگ‌زنی ساختمان پزشکی قانونی استان قزوین در زمینی به مساحت هزار مترمربع بود که این پروژه از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان قزوین است.