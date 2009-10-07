ابتلای پتریوس به سرطان و احتمال کناره گیری وی از ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، اواخر شهریور سال گذشته ژنرال "دیوید پتریوس" عنوان فرماندهی نیروهای آمریکا در عراق را در مراسمی رسمی با حضور وزیر دفاع آمریکا و جمعی از فرماندهان ارشد ارتش عراق به ژنرال "ریموند اودیرنو" واگذار کرد.

اودیرنو در حالی فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق را بر عهده گرفت که "جرج بوش" رئیس جمهور وقت آمریکا از تصمیم دولتش مبنی بر خارج کردن حدود 8 هزار نظامی آمریکایی از عراق خبر داده بود. این در حالی است که پتریوس در دوران فعالیت خود در عراق بر افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در این کشور نظارت داشته و همواره از سیاست افزایش نیرو حمایت کرده و آن را به نفع امنیت و ثبات در این کشور خوانده بود.

به این ترتیب ژنرال پتریوس پس از یک سال و نیم فعالیت در عراق، این کشور را ترک کرده و از آن پس با عنوان فرمانده‌ نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا به کار خود ادامه داد.

اکنون با گذشت بیش از یک سال از این اتفاق، منابع خبری از ابتلای این ژنرال به بیماری سرطان خبر می دهند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در خبر کوتاهی که به این مسئله اختصاص داده، آورده است : بیماری پتریوس در ماه فوریه مشخص شده و از آنجا که وی آن را یک موضوع شخصی می داند اجازه انتشار خبر آن از سوی وی داده نشده است.

بر این اساس "اریک گانهاوس" امروز (سه شنبه) در واشنگتن با اعلام این مطلب عنوان کرده این بیماری به هیچ وجه مانع انجام وظایف این ژنرال آمریکایی نیست. وی همچنین در ادعایی عجیب از بی اطلاعی "باراک اوباما" و دیگر مقامهای این کشور از ابتلای پتریوس به سرطان سخن گفت. به گفته گانهاوس، مراحل پرتو درمانی این ژنرال با موفقیت در حال انجام است.

این در حالی است که جانشین ژنرال "دیوید مک کرنان" فرمانده سابق نظامیان آمریکایی در افغانستان حدود سه ماه پیش و در خرداد ماه از سوی اوباما مشخص شد. در این زمان ژنرال "استنلی مک کریستال" به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان و جانشین ژنرال مک کرنان به مجلس سنا معرفی شد. کارشناسان یکی از دلایل این کار اوباما و رابرت گیتس را محافظه کاری بیش از حد مک کرنان و عدم توانایی وی در پیشبرد کامل اهداف آمریکا در افغانستان دانستند.

با این وجود در زمان برکناری پتریوس از فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق کارشناسان نتوانستند درباره علت این امر گمانه زنی کنند. چرا که پتریوس توانسته بود تا آن زمان نتایج مثبتی از حضور آمریکاییها در عراق به دست آورد. از این رو شاید بیراه نباشد که برکناری وی را مرتبط با بیماری سرطان وی بدانیم.

افزون بر این پتریوس پس از برکناری به عنوان عنوان فرمانده جدید نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه معرفی شد، وظیفه ای که به اذعان کارشناسان اختیارات بسیار بیشتری به وی می داد و نوعی ارتقاء مقام برای وی بود. پس این اقدام نمی تواند همردیف برکناری فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان ارزیابی شود.

نکته دیگر این است که وی در سمت جدید از داخل خاک آمریکا هدایت نیروهای این کشور در منطقه خاورمیانه را عهده دار شده و علاوه بر عراق، مسائل نظامی افغانستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حوزه اختیارات وی قرار گرفت و این به معنی استفاده از تجربیات این جنگ سالار آمریکایی با وجود دور کردن وی از میدان جنگ بود. در این حالت نیز احتمال برکناری وی از سمتش به دلیل ابتلا به بیماری تقویت می شود.