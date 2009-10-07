سرزمین علویان در انتظار / اشکها در چالوس رنگ شوق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، امروز شهرستان چالوس که قدمگاه 10 هزار شهید به خاک خفته استان مازندران است، میزبان عزیزی است که از سلاله نیکان بوده و یاور روزهای سخت پیرجماران بود.

امروز پیرو جوان، خرد و کلان از گوشه و کنار استان مازندران به شهرستان چالوس سفر کرده اند تا خاک پای معشوق را سرمه چشمانشان قرار دهند.

امروز تمامی مسیرها و تمامی سخنها به میعادگاه حضور و منزلگاه سخنرانی رهبرمعظم انقلاب در ورزشگاه شهدای چالوس ختم می شود تا بار دیگر رهنمودهای رهبری را گوش جان بشنوند و با آرمانهای امام و شهیدان تجدید میثاق کنند.

زمان در روزهای اخیر به سختی می گذرد و همگی در آرزوی دیدار و سخنرانی رهبری لحظه شماری می کنند، امروز همه بی تابند، حتی ثانیه ها آرام و قرار ندارند و امروز تاریخی دیگر در مازندران است.

در حالی که سفر مقام معظم رهبری به شهرستانهای نوشهر و چالوس و وعده دیدار مردمی در روز چهارشنبه است، تکاپو و جنب و جوش مردم مازندران از روزهای قبل برای استقبالی پرشور از مقام معظم رهبری دیدنی و به یاد ماندنی است.

عکسهای مقام معظم رهبری و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه در سطح معابر و خیابانهای شهر برافراشته شده بر روی ماشینها و پشت شیشه مغازه ها و فروشگاه های سطح شهر نیز خودنمایی می کند و فضای پر از معنویت سراسر شهرستانهای نوشهر و چالوس را فرا گرفته است.

آذین بندی کوچه و خیابان، کوی و برزن همچنان ادامه دارد و همزمان با آن اقشار مختلف مردم نیز با شست و شوی معابر و کوچه های این شهر به استقبالی جاودانه از مقام معظم رهبری می شتابند.

گروه های سیاسی، فرهنگی و هنری، اقشار مختلف مردمی، سازمانها و نهادهای دولتی استان، روحانیون و نمایندگان مردم استان در مجلس، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه و جماعات، مجامع امور صنفی و بازاریان، همه و همه با انتشار بیانیه های مختلفی ضمن تبریک سفر مقام معظم رهبری، این اتفاق مبارک را رویدادی به یاد ماندنی در تاریخ استان مازندران دانسته اند.

در این بیانیه ها با اشاره به اهمیت سفر مقام معظم رهبری به شهرستان چالوس آمده است: این رویداد تاریخی می تواند زمینه جهشی عظیم در تمامی بخشهای استان به ویژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

برگزاری جلسات مختلف با حضور هنرمندان، فرهنگیان، فرهیختگان و دانشجویان برای برنامه ریزی هر چه بهتر استقبال از سفر مقام معظم رهبری به استان مازندارن همچنان ادامه دارد.

حضور بخشهای غیردولتی در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری بیش از سایر بخشها به چشم می خورد به گونه ای که آذین بندی اماکن و معابر عمومی توسط بخش های غیردولتی به ویژه اصناف و بازاریان در سطح شهر چالوس چشمگیرتر است.

خبرنگاران مختلف رسانه های جمعی داخلی و خارجی نیز در تکاپوی فراهم کردن وارسال اخبار برنامه های سفر مقام معظم رهبری به چالوس هستند و ورزشکاران، هنرمندان مازندران و چالوس نیز همگام با سایر اقشار و با برگزاری برنامه های مختلف به استقبال از این رویداد تاریخی می روند.

کودکان غرب مازندران نیز با برگزاری برنامه های مختلف از جمله برپایی ایستگاه های نقاشی، دلنوشته ای با رهبر و ... از مقام معظم رهبری در این سفر استقبال می کنند.

سفر مقام معظم رهبری به شهرستان چالوس از صبح روز چهارشنبه آغاز و مراسم استقبال از مقام معظم رهبری در جای جای این شهرستان برگزار می شود و دانش آموزان نیز به یمن قدوم پرخیر و برکت رهبری بر زنگ استقبال می نوازند.

شور و ذوق و تکاپوی مازندرانی ها برای استقبال به یاد ماندنی از رهبری از روزهای قبل در منطقه نمایان بوده و این تلاش بار دیگر جلوه ای از حضور ایرانیان در تمامی صحنه ها را نمایان می سازد.

خورشید درخشان 15 مهرماه هنوز تابیدن خود را بر بلندای دماوند و علم کوه را آغاز نکرده بود که مردم شهرستانهای نوشهر و چالوس از هر کوی و برزن راهی محل سخنرانی از مقام معظم رهبری می شدند.

عده ای بعد از اقامه نماز صبح راه سفر را در پیش گرفتند و راهی مسیر رادیو دریای چالوس شدند تا با حضور خود استقبالی به یاد ماندنی را از جانشین صالح خمینی کبیر (ره) به نمایش بگذارند.

گویی خبری در راه است همه از هم این را می پرسیدند، بازار توزیع نقل و شرینی گرم بود، عده ای اسفند دود می کردند و حضور کودکان خرد سال آن هم با لباس محلی و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر دوش صحنه های به یاد ماندنی را در روز وصال مردم مازندارن به نمایش می گذاشت.

رضا کوچولو که تازه امسال به مهد کودک می رود، از روز قبل مرتب می گفت کی فردا می شود و امروز همراه هزاران کودک دبستانی و پیش دبستانی منطقه به آئین استقبال آمد تا شعر "رهبرم، خوش آمدی" را یک صدا فریاد زند.