برخورد قانونی با 815 هزار تخلف رانندگی در گلستان

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این راستا چهار هزار و 730 دستگاه خودرو و 10 هزار و 253 دستگاه موتورسیکت توقیف شد.

وی اظهار داشت: سرعت غیرمجاز با 105 هزار و 408 مورد، عدم استفاده از کلاه ایمنی با 47 هزار و 99 مورد و سبقت غیرمجاز با 17 هزار و 10 مورد سه تخلف مهم رانندگی در سطح محورهای ارتباطی استان را تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توقف های ممنوعه با 84 هزار و 131 مورد، عدم استفاده از کمربند ایمنی با 47 هزار و 712 مورد و عدم استفاده از کلاه ایمنی با 13 هزار و 320 مورد، عبور از محلهای ممنوعه با هفت هزار و 815 مورد بیشترین تخلفات رانندگی درون شهری استان را به خود اختصاص داده اند.

به گفته سردار عطایی، در سال جاری 262 هزار و 350 مورد برگ اخطاریه صادر شد که شش هزار و 206 مورد مربوط به تجاوز به گذرگاه عابر پیاده بوده است.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: در راستای ارائه خدمات انتظامی پلیس راهنمایی و رانندگی، چهار هزار و 100 مورد برگ معاینه فنی صادر شد و 33 هزار و 109 دستگاه خودرو تعویض پلاک صورت گرفت و بازدید فنی و سایر امورات 55 هزار و 942 مورد در سال جاری در استان انجام شد.

وی به برنامه های هفته انتظامی در استان اشاره و اضافه کرد: پلیس مشارکت اجتماعی و انضباط ترافیکی، پلیس، مرزبانی، امنیت و معنویت، پلیس پیشگیری و نظام اجتماعی، پلیس، فناوری و جامعه امن، پلیس، امنیت اجتماعی و جامعه بانشاط، پلیس، سرباز و مشارکت ملی، پلیس، خانواده و جامعه عاری از اعتیاد نامگذاری شده است.