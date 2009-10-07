کلاله و مینودشت نیاز به ساخت هتلهای جدید دارد

سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نبود هتل در منطقه در حالیست که شمار زیادی کردشگر و مسافر برای بازدید از جاذبه ها به این منطقه سفر می کنند.

وی اظهار داشت: باید زیرساختهای مناسب صنعت گردشگری در این شهرستان فراهم شود و از جمله این زیرساختها توسعه مکانهای اقامتی و هتل است.

وی خاطرنشان کرد: در توسعه زیرساختها باید کار بیشتری شود و این شهرستانها در زمینه راه، آب آشامیدنی و آسفالت با مشکلات عدیده ای روبروست.

به گفته حسینی، در حال حاضر سرمایه گذار برای اجرای پروژه های کلان در منطقه وجود ندارد و این نیز از جمله مشکلات است و باید در این حوزه نیازسنجی شود.

نماینده مردم شهرستانهای کلاله و مینودشت در مجلس در زمینه فرودگاه کلاله گفت: به رغم این توسعه و بازسازی این فرودگاه از جمله مصوبات سفر دولت بوده اما تاکنون راه اندازی نشده است.

وی یادآور شد: در جریان سفر اول مقرر شد یک میلیارد ریال برای تجهیز و تکمیل این فرودگاه تخصیص یابد و تاکنون بخشی از این اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این فرودگاه به توسعه بخشهای مختلف از جمله گردشگری در منطقه کمک شایانی می کند.

شهرستانهای کلاله و مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.