بررسی و شناسایی آثار تاریخی ساوه پایان یافت

محسن نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بررسی های باستان شناسی مذکور از سال گذشته آغاز شد و نتیجه آن، شناخت 400 اثرتاریخی در شهرستان ساوه است.

وی با بیان اینکه، تپه های باستانی، بناهای تاریخی و محوطه ‌های استقراری را از جمله این آثار است، اضافه کرد: قدمت آثار شناسایی شده در این بررسی ها به شش تا هفت هزار سال قبل بر می گردد.

نبوی بیان کرد: هر یک از این آثار با توجه به شرایط، تشخیص، اولویت و برنامه ریزی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در فهرست آثار ملی ثبت خواهد شد.

وی پیش از این تکمیل طرح مرمت بنای تاریخی کاروانسرای آوه ‌این شهرستان را نیازمند پنج میلیارد ریال اعتبار اعلام کرده بود که اجرای طرح مرمت این بنا از سال گذشته اجرا شده است.

نبوی گفت: کاروانسرای آوه‌، معروف به "کارونسرای باغ‌ شیخ" متعلق به دوره صفویه در شش کیلومتری شرق ساوه واقع شده است و به صورت یک چهار ایوانی احداث شده و دارای چهار برج دیده‌بانی است.

آوه‌ شهرکی‌ کهن‌ نزدیک‌ ساوه‌ است و دارای شش هزار سال قدمت است.

ویرانه‌های‌ شهرک‌ قدیمی‌ در آن‌ دیده‌ می‌شود و عرض‌ جغرافیایی‌ آن‌ ۳۴ و ۴۵ شمالی‌ و طول‌ جغرافیایی‌ آن‌ ۵۰ و ۲۰ شرقی‌ است‌.

گورهای‌ باستانی‌ بسیار در حوالی‌ آوه‌ دیده‌ می‌شود.