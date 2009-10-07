علیاکبر بادرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی و کارآفرین در سالهای اخیر و تغییر سیاستها در این بخش، معافیت حق بیمه کارفرمایان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: جامعه هدف بهزیستی افراد معلول و زنان سرپرست خانوار، افراد نیازمند از کار افتاده را شامل میشوند.
بادرستانی ادامه داد: معافیت حق بیمه کارفرمایان صرفا در شرایطی خواهد بود که استخدام شدگان بهزیستی در سال مالی جاری جذب شده باشند.
وی تصریح کرد: کارفرمایانی که حایز شرایط قانونی دریافت تسهیلات پیشبینی شده هستند، با مراجعه به ادارات بهزیستی شهر خود و ارائه فیش حقوق واریزی می توانند، از معافیت سهم کارفرما در پرداخت حقبیمه برخوردار شوند.
سازمان بهزیستی استان مرکزی حدود 80 هزار توانجو را تحت پوشش خدمات حمایتی خود دارد.
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