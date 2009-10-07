  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

کارفرمایان از معافیت ‌حق‌بیمه معلولان استان مرکزی بهره‌مند می‌شوند

کارفرمایان از معافیت ‌حق‌بیمه معلولان استان مرکزی بهره‌مند می‌شوند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال سازمان بهزیستی استان مرکزی گفت: کارفرمایانی که از مددجویان تحت پوشش بهزیستی این استان استفاده کنند، از معافیت پرداخت حق بیمه این افراد برخوردار خواهند شد.

علی‌اکبر بادرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در اجرای طرح بنگاه ‌های زودبازده اقتصادی و کارآفرین در سالهای اخیر و تغییر سیاستها در این بخش، معافیت حق بیمه کارفرمایان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: جامعه هدف بهزیستی افراد معلول و زنان سرپرست خانوار، افراد نیازمند از کار افتاده را شامل می‌شوند.

بادرستانی ادامه داد: معافیت حق بیمه کارفرمایان صرفا در شرایطی خواهد بود که استخدام شدگان بهزیستی در سال مالی جاری جذب شده باشند.

وی تصریح کرد: کارفرمایانی که حایز شرایط قانونی دریافت تسهیلات پیش‌بینی شده هستند،‌ با مراجعه به ادارات بهزیستی شهر خود و ارائه فیش حقوق واریزی می توانند، از معافیت سهم کارفرما در پرداخت حق‌بیمه برخوردار شوند.

سازمان بهزیستی استان مرکزی حدود 80 هزار توانجو را تحت پوشش خدمات حمایتی خود دارد.

کد مطلب 960042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها