دو شهر استان مرکزی بیمارستان ندارد

مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه اکنون در استان مرکزی هزار و 560 تخت بیمارستانی مورد استفاده بیماران قرار می گیرد، افزود: اکنون بیش از 500 پزشک در مراکز درمانی استان کار می کنند.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته 301 پزشک عمومی، 108 پزشک متخصص، 21 فوق تخصص و 64 عضو هیئت علمی در بیمارستانهای استان حضور داشتند، خاطرنشان کرد: تلاش ما تکمیل کادر درمانی استان است و در این خصوص از حضور پزشکان استقبال می کنیم.

وی در ادامه گفت: پیش از این تعداد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه علوم پزشکی اراک در رشته‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و دستیاری را 333 نفر بود که امسال تعداد دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه در این مقاطع به 526 نفر در سه دانشکده مرتبط افزایش یافت.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان مرکزی به وضعیت برخورداری مردم از خدمات درمانی و بهداشتی در استان مرکزی در قالب طرح پزشک خانواده اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آمارها میزان برخورداری مردم از خدمات بهداشتی و درمانی در این طرح تا پایان سال 85 بیش از 89 درصد بوده است که این میزان تا پایان شهریورماه سال 88 به 100 درصد رسیده است و مردم تمام مناطق استان از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود در قالب طرح پزشک خانواده بهره می‌گیرند.