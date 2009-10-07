600 هزار شیر آب شرب روستاهای استان مرکزی تعویض شد

صفرعلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با این کار بخش عمده ای از هدرروری آب به دلیل خرابی شیرآلات آب شرب برطرف می شود.

وی با بیان اینکه در این مدت، 502 دستگاه کلرزن در سطح روستاهای استان مرکزی نصب شده است، خاطرنشان کرد: در کل روستاها در سطح کشور سه هزار و 551 دستگاه کلرزن نصب شده است که با نصب این دستگاه‌ها در سطح استان مرکزی 46 درصد هدر رفت آب به 31 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 147 باب ایستگاه پمپاژ آب در سطح روستاهای استان مرکزی ایجاد شده است، تصریح کرد: با نصب این ایستگاه‌ها 6.3 میلیون مترمکعب در مصرف آب معادل دو میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود.

حیدری نصب شش دستگاه آب شیرین‌کن و استفاده از لوله‌های UPVS به طول 13 کیلومتر در سطح روستاهای استان را از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضلاب روستایی در سال جاری برشمرد و اضافه کرد: این لوله‌ها نسبت به سایر لوله‌ها سبک و مقاوم و ارزان‌تر و از هدررفت آب نیز به طور چشمگیر جلوگیری می‌کند.

وی نصب 147 دستگاه تله‌متری با استفاده از سلولهای خورشیدی را از دیگر برنامه‌های اجرا شده این شرکت در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: با نصب این دستگاه‌ها هزینه‌های جاری شرکت از یک میلیارد و 830 میلیون تومان به 123 میلیون تومان کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی با اشاره به وجود هزار و 158 روستا با 400 هزار نفر جمعیت در سطح استان مرکزی خاطرنشان کرد: از این تعداد 851 روستای بالای 20 خانوار هستند که از این تعداد 674 روستا با 330 هزار نفر جمعیت تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارند.