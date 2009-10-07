50 درصد فرهنگیان بیمه مازاد فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قطب الدینی روز چهارشنبه در جلسه معاونین برنامه ریزی وتوسعه مدیریت مناطق 27 گانه آموزش و پرورش استان تهران گفت: یکی ازدغدغه های فرهنگیان بیمه است.

این مسئول تعداد فرهنگیان با اعضای خانواده آنان را که عضو بیمه خدمات درمانی هستند، چهار میلیون و500 هزار نفر برشمرد.

قطب الدینی یادآور شد: امسال قرارداد بیمه مازاد فرهنگیان و دانش آموزان با بیمه معلم انعقاد شده است.

مدیرکل تعاون و امور رفاهی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیشترین توفیق در خدمات رسانی بیمه ای را در سال گذشته در بین 30 استان کشور را استان تهران از آن خود کرد.

وی افزود: در بحث اسکان فرهنگیان آموزش و پرورش کشور میزبان 12 میلیون فرهنگی در نوروز بود.

