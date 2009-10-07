زیرساختهای گردشگری در کردستان جوابگو نیازها نیست

علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: زیرساختهای توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان جوابگو نیازهای فعلی استان و خیل عظیم مسافران و گردشگرانی که به این منطقه سفر می کنند نیست و باید هرچه سریعتر نسبت به پوشش نقاط ضعف برنامه ریزی و اقدام شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات این بخش ضعف در بخش راه های ارتباطی در استان کردستان است که راه های کردستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی توانایی و کشش این همه بار را نداشته و امیدواریم که با توجه به شریط موجود و با اختصاص اعتبارات مناسب هرچه سریعتر این مشکل از میان برداشته شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: هر چند که در طول چند سال گذشته اقدامات بسیار خوبی برای افزایش امکانات رفاهی و اقامتی در استان صورت گرفته است اما همچنان کافی نیست و باید با دعوت از بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط ویژه در این بخش قدم های بهتری برداشته شود.

فعله گری همچنین به افزایش تعامل و همکاری بین دستگاه های دولتی برای توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: باید تمامی دستگاه های دولتی به این باور برسند که افزایش تعداد گردشگر در کردستان توسعه همه جانبه این استان را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: هر چند که در سال گذشته و امسال به ویژه در ایام تعطیلات نوروز و برای اسکان مسافران هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه های دولتی برقرار شده بود اما باید این هماهنگی و تعامل در 12 ماه سال ادامه داشته باشد.

وی بیان داشت: نقش شهرداری ها در بحث توسعه صنعت گردشگری در استان بسیار حیاتی است که در حال حاضر در استان ضعفهایی در این حوزه به چشم می خورد که امیدواریم متولیان اصلی اداره امور شهر نسبت به رفع آنها اقدام کنند.