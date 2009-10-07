به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام مدت ماموریت زنجانی در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، وی پس از چندین سال فعالیت در این بخش ادبیات این بنیاد، آن را ترک کرد و به ماموریت سابق خود در سپاه بازگشت.

حسین نصرالله زنجانی در این سال‌ها به عنوان مدیر ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مشغول به فعالیت بوده است.

وی همچنیین دبیر اجرایی چندین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس بود. زنجانی اخیراً هم این سمت را در جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس" برعهده داشت که به گفته خودش "حاصل جمع 12 دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس بود".

بنا به اطلاع خبرنگار مهر، جایگزین زنجانی در بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس‌ به زودی معرفی می‌شود.