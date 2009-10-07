پایان کتاب فصل بدون دبیر/ غلبه تالیف بر ترجمه و تحقق آرزوی دبیر سابق!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه این جایزه عصر روز گذشته در سالن سوره حوزه هنری و با یکساعت تاخیر آغاز شد و محمدسادات اخوی مجری برنامه ضمن پوزش از حضار، دلیل این امر را "تاخیر برگزیدگان و شایستگان تقدیر برای حضور در برنامه" عنوان کرد.

علی شجاعی صائین مدیر عامل خانه کتاب هم که در میان مسئولان این موسسه به کوتاه‌گویی شهره است، در جملاتی مختصر به روند برپایی نهممین دوره کتاب فصل - ویژه آثار منتشره در بهار 88 - اشاره کرد و گفت: این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته (بهار 87) تفاوت‌هایی دارد که افزایش بیش از 511 عنوان کتاب در مقایسه با آن دوره، از این جمله است.

وی همچنین از افزایش تعداد آثار تالیفی نسبت به ترجمه‌ای در میان برگزیدگان این دوره (10 از 17) خبر داد و گفت: این در حالی است که در دوره قبل تنها چهار اثر تالیفی در میان آثار برگزیده بود.

نکته مورد اشاره مدیر عامل موسسه برگزارکننده جایزه کتاب فصل، یادآورسخنان محمدعلی رمضانی فرانی دبیر مستعفی آن در هفتمین دوره است که از وفور ترجمه نسبت به تالیف در آثار حوزه علوم انسانی به طور عام و کثرت آثار ترجمه‌ای در میان آثار برتر جوایزی مانند کتاب فصل و کتاب سال انتقاد کرده بود. به این ترتیب آرزوی دیرین فرانی تا حدودی در دوره نهم محقق شد.

شجاعی صائین در ادامه با ارائه آماری از "تاثیر مثبت کتاب فصل بر کتاب سال" خبر داد و گفت: در دوره بیست و پنجم جایزه کتاب سال 8000 عنوان کتاب، در دوره بعد 15 هزار و 500 عنوان و در دوره فعلی (بیست و هفتم) 18 هزار و 800 عنوان کتاب که بیش از 90 درصد آنها چاپ اول‌اند، داوری می‌شود که این رونق ناشی از برگزاری 9 دوره جایزه کتاب فصل است.

در ادامه سادات اخوی مجری ادیب‌‌مآب این مراسم، یک به یک از سخنرانان - که در واقع چند تن از برگزیدگان جایزه بودند -خواست که پشت تریبون بیایند و از حاضران هم تقاضا کرد که هنگام سخنرانی با صلوات به استقبال سخنرانان بروند و بعد هم با دست زدن آنها را بدرقه کنند که البته گاه به گاه این دستورالعمل به هم می‌خورد!

سخنرانی برگزیدگان یک جایزه درباره آثار برگزیده یا شایسته تقدیرشان - که البته ابداعی مسئولان کتاب فصل است - علیرغم کم فروغ شدن صلوات‌ها و تشویق‌های حاضران که نشان از بی‌میلی آنها به این شیوه از برگزاری مراسم بود، در دوره نهم این جایزه نیز ادامه یافت و احمد احمدی (رئیس سمت)، ایران کلباسی، رسول آبادیان، منیژه رهبر و اصغری از زمره این‌افراد بودند.

با این حال هیچکدام از این افراد زمان معین 5 تا 7 دقیقه‌ای را برای ایراد سخنشان رعایت نکردند و عموماً به بیان خاطراتی از خود، دوستان و همکارانشان در روند کتاب شدن کتابشان و برخی هم تقریباً به ارائه مقالاتی در معرفی این آثار پرداختند.

مراسم اختتامیه جایزه کتاب فصل - که بدون دبیر علمی برگزار می‌شد - با سخنان علی اوجبی معاون فرهنگی موسسه خانه کتاب و به عنوان "قاری گزارش روند داوری" و البته به جای دبیر علمی آن، به لحظات پایانی‌اش نزدیک شد.

اوجبی هم در سخنان کوتاهش گفت: در نهمین جایزه کتاب فصل 1919 عنوان کتاب در 11 موضوع داوری شد که در مجموع 17 اثر برگزیده و 34 اثر هم به عنوان شایسته تقدیر شناخته شدند.

وی البته از یک نکته عجیب در این جایزه خبر داد و گفت: امسال برای اولین بار 2 اثر از یک نویسنده (حسین آبادیان) شایسته تقدیر شناخته شد.

در پایان این مراسم محسن پرویز، علی شجاعی صائین، علی اوجبی و سیدمحمود دعایی به روی سن رفتند و جوایز نهمین دوره کتاب فصل را به نفرات برگزیده و شایسته تقدیر اهداء کردند.