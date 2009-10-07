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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۵۰

حمیدیان در "شیفت شب" بازی می‌کند

حمیدیان در "شیفت شب" بازی می‌کند

فیلم تلویزیونی "شیفت شب" به کارگردانی مهدی کرمپور و بازی بابک حمیدیان تهیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به بر مبنای فیلمنامه مصطفی رستگاری، تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان و به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود. تاکنون حضور حمیدیان و حامد کمیلی در آن قطعی شده است. داستان فیلم "شیفت شب" درباره یک افسر نگهبان جوان است که شبی پس از رساندن همسرش به خانه، دزدی را در حال باز کردن قفل یک طلا فروشی می‌بیند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه: حسین مجد، مدیر تولید: سعید شرفی‌کیا، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهداد امینی و طراح گریم: بابک شعاعی. 

کد مطلب 960065

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