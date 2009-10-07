عملیات اجرایی سد منگل آمل آغاز می شود

علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور اجرایی شدن این پروژه ملی، جلسات متعددی برای بررسی و رفع موانع و مشکلات اجرایی سد منگل به منظور بهره برداری بهینه و ایجاد تعامل بین دستگاه های مرتبط در بخش شهرستان و استان و چندین جلسه در سطح کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون مطالعات فاز نخست و دوم سد منگل آمل به پایان رسیده و نتایج حاصل از آن هم مثبت بوده است، افزود: هیچ مشکل زیست محیطی که پیش از این در مورد ساخت سد منگل مطرح بوده وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم محل ساخت سد منگل را تائید کرده است.

فرماندار آمل حجم ذخیره سازی و گنجایش سد منگل را بیش از 600 میلیون متر مکعب آب اعلام و اضافه کرد: سد منگل به لحاظ شربی، کشاورزی و برقی یکی از بزرگترین سدهای شمال کشور است.

اکبریان با اشاره به اینکه با بهره برداری از سد منگل آمل آب زراعی بیش از 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان های آمل، نور، محمودآباد، بابل، فریدونکنار و بابلسر تامین می شود، افزود: همچنین ایجاد نیروگاه 250 مگاواتی تولید برق از این سد هم در این طرح ملی دیده شده که اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساخت سد منگل آمل بر روی رودخانه هراز در سفر دولت به این شهرستان تصویب و ردیف پروژه های ملی دولت قرار گرفت، از میزان اعتبار اختصاصی برای اجرایی شدن این سد و همچنین میزان اعتبار مورد نیاز برای ساخت آن اشاره ای نکرد.

فرماندار آمل با اشاره به وجود رودخانه هراز به عنوان یکی از 10 رودخانه دائمی و پرآب کشور اشاره و تصریح کرد: رودخانه هراز از دماوند تغذیه می شود و دبی آن یک میلیارد مترمکعب در سال است.

اکبریان خاطرنشان کرد: اهمیت بحث آب در کشور و مازندران و مهار آبهای سطحی علاوه برآنکه از برنامه های اصلی درکشورهای توسعه یافته است یکی از محورهای هشتگانه توسعه راهبردی استان نیز است.