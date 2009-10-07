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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

روایت یاحسینی از خاطرات "دریا خانم"

روایت یاحسینی از خاطرات "دریا خانم"

خاطرات آذر علامه‌زاده از سال‌های جنگ عراق علیه ایران با تدوین قاسم یاحسینی در قالب کتاب "دریا خانم" توسط انتشارات سوره مهر منتشر ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاحسینی درباره این کتاب گفت: این اثر در قالب تاریخ شفاهی و به پیشنهاد آذر علامه‌زاده در چارچوب مصاحبه‌هایی که یک هفته زمان برد، تدوین شد.

وی درباره موضوع کتاب گفت: "دریا خانم" بیان‌کننده سرگردانی‌ها و رنج‌های زنی تنها در سال‌های جنگ است که توپ‌های صدام زندگی‌اش را متلاشی کرده‌اند.

این نویسنده ادامه داد: آذر علامه‌زاده در سن 16 سالگی برای کاری به بوشهر می‌رود ولی سرنوشت وی را برای همیشه پایبند این شهر می‌کند. همسرش رضا جلیلوند، از اعضای نیروی دریایی سپاه پاسداران و اهل ارومیه بود که سوم خرداد سال 1361 به شهادت رسیده است.

قاسم یاحسینی در پایان با اشاره به این که هر انسان یک کتاب خاطره زنده است، گفت: نوع مصاحبه و توانایی مصاحبه‌ کننده در طرح سوال‌ها، عوامل مهم تدوین خاطرات هستند.

کتاب "دریا خانم" در قطع رقعی و 144 صفحه و با شمارگان 2 هزار و 500نسخه و قیمت یک هزار و 600 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 960076

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