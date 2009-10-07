روایت یاحسینی از خاطرات "دریا خانم"

به گزارش خبرگزاری مهر، یاحسینی درباره این کتاب گفت: این اثر در قالب تاریخ شفاهی و به پیشنهاد آذر علامه‌زاده در چارچوب مصاحبه‌هایی که یک هفته زمان برد، تدوین شد.

وی درباره موضوع کتاب گفت: "دریا خانم" بیان‌کننده سرگردانی‌ها و رنج‌های زنی تنها در سال‌های جنگ است که توپ‌های صدام زندگی‌اش را متلاشی کرده‌اند.

این نویسنده ادامه داد: آذر علامه‌زاده در سن 16 سالگی برای کاری به بوشهر می‌رود ولی سرنوشت وی را برای همیشه پایبند این شهر می‌کند. همسرش رضا جلیلوند، از اعضای نیروی دریایی سپاه پاسداران و اهل ارومیه بود که سوم خرداد سال 1361 به شهادت رسیده است.

قاسم یاحسینی در پایان با اشاره به این که هر انسان یک کتاب خاطره زنده است، گفت: نوع مصاحبه و توانایی مصاحبه‌ کننده در طرح سوال‌ها، عوامل مهم تدوین خاطرات هستند.

کتاب "دریا خانم" در قطع رقعی و 144 صفحه و با شمارگان 2 هزار و 500نسخه و قیمت یک هزار و 600 تومان منتشر شده است.

