به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قبل از به صدا درآوردن زنگ آغاز جلسه روز چهارشنبه مجلس خطاب به نمایندگان گفت: از آنجا که هفته آینده در روز چهارشنبه با تعطیلی مواجه هستیم و ممکن است از ابتدای هفته آینده یکی از لوایح مهم که هدفمند کردن یارانه هاست در دستور کار باشد ، از دوستان می خواهیم با دقت نسبت به این لایحه توجه داشته باشند و پیشنهاد می کنم روز دوشنبه نیز جلسه علنی داشته باشیم.

وی مجددا لایحه هدفمند کردن یارانه ها را یک لایحه مهم دانست و ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه تغییری در الگوی مصرف ایجاد شود.

نمایندگان پس از شنیدن اظهارات لاریجانی مخالفت خود را با پیشنهاد لاریجانی اعلام کردند اما لاریجانی تصریح کرد علت پیشنهاد جلسه در روز دوشنبه این است که این لایحه بحث زیاد دارد و مباحث نباید منقطع شود.

پس از رای گیری نمایندگان با 106 رای موافق، 57 رای مخالف، 2 رای ممتنع از 192 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند بنابراین مجلس روز دوشنبه هفته آینده نیز جلسه علنی دارد.

جلسات مجلس هر هفته روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود.

به گزارش مهر پیش از آغاز جلسه علنی امروز آیت الله حائری شیرازی نیز به عنوان معلم اخلاق در صحن مجلس حضور داشت و مباحثی در خصوص اخلاقیات به نمایندگان ارائه داد.

همچنین حدود 200 دانشجوی دختر و پسر دانشکده علوم انتظامی نیروی انتظامی نیز به همراه فرماندهان خود و به مناسبت هفته نیروی انتظامی به عنوان مهمان در مجلس حضور یافتند و در جایگاه مدعوین قرار گرفتند.