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۲۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۹:۲۸

كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا :

دكترين حملات پيشگيرانه عليه ايران و كره شمالي مثمرثمر نخواهد بود

بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا امروز در گفتگويي بايك روز نامه هلندي تهديد كره شمالي را بيشتر از عراق دانست و انجام جنگ پيشگيرانه ديگري توسط آمريكا را بعيد دانست .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، بيل كلينتون رئيس جمهوري سابق آمريكا در گفتگويي با روزنامه هلندي هندلزبلات گفت : مشكلات آمريكا در عراق به اين معني است كه دكترين حملات پيشگيرانه جورج بوش رئيس جمهور عليه كشورهايي مانند ايران و كره شمالي مثمرثمر نخواهد بود . عليرغم اينكه اين كشورها براي آمريكا يك تهديد محسوب مي شوند .
 
وي افزود : كره شمالي تقريبا يك ميليون نيروي نظامي دارد و آنها موشكهاي قدرتمندي دارند و اگر ما بخواهيم عليه آنها دست به حملات پيشگيرانه بزنيم  ديگر دليلي براي حمله نكردن به كره جنوبي نخواهند داشت .

رئيس جمهور سابق آمريكا اذعان داشت : كره شمالي منزوي ترين كشور بر روي كره زمين است كه قادر نيست حتي شكم مردم خود را سير كند ؛  اين كشور تحت فشار زياد  مجبور شده است تسليحات خطرناك خود را به ديگر كشورها بفروشد.

كلينتون گفت : حملات پيشگيرانه در حاليكه در اصل قابل ستايش است  اما در عمل كارگر نخواهد بود با نئومحافظه كاراني كه در دولت بوش هستند مشكلات مربوط به برقراري ثبات و دموكراسي در عراق دست كم گرفته مي شود .

وي با اشاره به اين مطلب كه دولت بوش هم اكنون موضع خود را نسبت به پيونگ يانگ نرم تر كرده است خاطر نشان كرد : آنها ( دولت بوش ) حالا از عقيده ما كه برگزاري مذاكره و دادن امتيازاتي به كره شمالي است حمايت مي كنند . چيني ها نيز موافق اين نظريه هستند و اين كار را ادامه مي دهند و كره جنوبي نيز همين كاررا انجام مي دهد زيرا آنها خواستار آشتي با كره شمالي هستند ما در ست حالا بايد با آنها همگام شويم و اگر  اين كار موثر واقع نشد بايد پيمان عدم تجاوز امضاء شود .

کد مطلب 96009

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