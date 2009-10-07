اردوی تیم ملی فوتبال کره شمالی در فرانسه برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم 28 نفره کره شمالی که شامل 19 بازیکن است برای 10 روز در اردوی "سن سباستین" در غرب فرانسه تمرین می کند. آنها با پروازی از پیونگ یانگ به پکن آمدند و از آنجا مستقیم به سمت پاریس حرکت کردند.

کیم جونگ هیون، سرمربی تیم ملی فوتبال کره شمالی در خصوص برپایی این اردوی آماده سازی گفت: " از همه کسانی که کمک کردند تا این اردو برپا شود، تشکر می کنم. از اینکه می توانیم با تیم‌های اروپایی و آفریقایی بازی کنیم، خوشحالیم".

کره شمالی برای حضور در جام جهانی 2010 به اردوی آمادگی فرانسه رفته و 3 دیدار تدارکاتی در این کشور برگزار می کند. تیم ملی فوتبال کره شمالی در این اردو با نانت (از تیم‌های لیگ دسته دوم فرانسه) و تیم ملی کنگو دیدار می کند. قرار است سومین حریف تدارکاتی کره شمالی در اردوی اروپایی تیم متحدی از کشور فرانسه باشد.

کره‌ای ها که همراه با کره جنوبی از گروه 2 انتخابی جام جهانی در قاره آسیا صعود کردند، بعد از 40 سال توانستند دوباره در جام جهانی حاضر باشند.

در مسابقات فوتبال جام جهانی 1966 کره شمالی توانست ایتالیا را مغلوب کند اما در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه 5 بر 3 مغلوب پرتغال شد و با نام طوفان زرد به کار خود در آن رقابت‌ها پایان داد.