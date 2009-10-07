امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسب مدال نقره رقابت‌های قهرمانی آسیا توسط والیبالیست‌های ملی‌پوش ایران نشان از برنامه‎ریزی مدون و همه جانبه مدیران فدراسیون این رشته برای آنها دارد.

وی تاکید کرد: امروزه دوران قهرمانی‌های گلخانه‎ای تمام شده است. این را حداقل می‌توان در رشته‌های گروهی بیشتر حس کرد. امیدواریم موفقیت‌های والیبال ملی ما به خصوص در رده سنی بزرگسالان تداوم داشته باشد تا شاهد حضور پیوسته آنها در جایگاه‌های برتر باشیم.

قائم مقام سازمان تربیت بدنی که به نمایندگی از این سازمان در مراسم استقبال از اعضای تیم ملی والیبال شرکت کرده بود، تاکید کرد: وقتی دوران ورزشی نسلی تمام می‎شود تا روی کار آمدن نسل جدید، نگرانی‌هایی بابت خلا به وجود آمده بین دو نسل ایجاد می‎شود اما در والیبال نگرانی بابت این خلا وجود ندارد و امیدواریم با حضوری که از ملی‎پوشان در مسابقات قهرمانی آسیا دیدیم دیگر هیچ وقت این نگرانی را احساس نکنیم.

آشتیانی با تبریک نایب قهرمانی تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات قهرمانی جام ملت‌های مردان آسیا به جامعه ورزش و به خصوص والیبال ایران مجددا تاکید کرد: حال که ملی‎پوشان بزرگسال والیبال موفق به کسب چنین عنوان شده‎اند باید تلاش کرد تا موفقیت‎های آنها به طور پیوسته ادامه یابد.

"سازمان تربیت بدنی به پاس نایب قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات مردان آسیا چه پاداشی برای آنها در نظر گرفته است؟"

پاسخ قائم مقام سازمان تربیت بدنی به این سئوال خبرنگار مهر در نوع خود عجیب بود: در این مورد فدراسیون باید هماهنگی‌های لازم را با سازمان تربیت بدنی بعمل آورد تا از بازیکنان آنها قدردانی شود. فقط امیدواریم فضای لازم برای این کار ایجاد شود.