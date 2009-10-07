به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقهای به کارگردانی انصاری و علی بیطرفان وقایع مستند سالهای اخیر لبنان از جمله جنگ 33 روزه لبنان میپردازد و داستان درباره سامر دانشجوی لبنانی مقیم فرانسه است که در رشته خبرنگاری تحصیل میکند. او به لبنان باز میگردد و با تأسیس دفتر روزنامه در بیروت فصل جدیدی از زندگی او آغاز میشود که ...
در مجموعه "خاک عشق" که از تولیدات شبکه الکوثر است میشل غانم، پیر داغر و لوریت حنینو بازی میکنند. دیگر عوامل مجموعه عبارتند از تصویربرداران: علیرضا امیری محمدی، حمیدرضا رحیمزاده و هوشنگ غفوری، مدیر تولید و مشاور فیلمنامه: حسین مرشدشیرازی، موسیقی: محمد محمدعلی، تدوین: مهدی اکبریانپور، صدابردار: بابک جانز، طراح صحنه و لباس: محمد عبدالکریم و مدیر دوبلاژ: خسرو خسروشاهی.
این مجموعه تلویزیونی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 21:30 از شبکه دو روی آنتن میرود.
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