بيش از پنج هزار اثر متقاضي شركت در دوسالانه نقاشي معاصر هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" از ستاد خبري ششمين دوسالانه نقاشي معاصر تهران با پايان مهلت ارسال آثار به دبيرخانه دوسالانه نقاشي معاصر ، هيات انتخاب مرحله اول ارزيابي آثار ارسالي را آغاز مي كند.

"رعنا فرنود"، "شهلا حبيبي"، "كريم نصر"،" منوچهر معتبر" و "بابك اطمينان" هيات انتخاب دوسالانه نقاشي معاصر را تشكيل مي دهند .

ششمين دوسالانه نقاشي معاصر قرار است از 10 آذر تا 22 دي ماه 82 در تهران برگزار شود.