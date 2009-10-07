اشعار حافظ با ابعاد مختلف زندگی در ارتباط هستند

دکتر ضیاء موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که دلیل ماندگاری حافظ و توجه معاصران به اشعار و جهان بینی او چیست ؟ گفت : مسائلی که حافظ مطرح کرده به اندازه ای جهانشمول است و با تمام ابعاد زندگی آدم سرو کار دارد که کهنه نمی شوند به طوری که هر موقعیتی اگر انسان حضور ذهن داشته باشد می‌تواند یکی از ابیات حافظ را برای تأیید آن موقعیت بخواند . مسئله دوم درگیر بودن حافظ با مسائل زمان خودش است مسائلی که همچنان گریبانگیر جوامع است و به خصوص در جهان سوم همچنان به صورت مسئله های حل نشده باقی مانده اند.

موحد در پاسخ به این سؤال که نقد حافظ از برخی آسیبهای فرهنگی تاچه اندازه به کار ما می آید تا تحجرها و تعصبهای فرهنگی خود را کم کنیم ؟ گفت : مسئله عمل کردن به این توصیه ها مهم است، در غیر این صورت نقدها به شکل صریحتر با بیان خیلی واضحتر در زبان و گفته ها و نوشتار مردم وجود دارد، اما مسئله این است که چقدر گوش می دهیم و شرایط اجتماعی اجازه عمل کردن به آنها را می دهد.

مدیر گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در پاسخ به این سؤال که پژوهشگری گفته است حافظ حافظه ماست آیا حافظ می تواند پژواک هویت ایرانی باشد ؟ گفت : خیلی ، یعنی یکی از ایرانی ترین شاعرانی که ما داریم حافظ است به اندازه ای ایرانی است که اصلاً معاصر است و من از این لحاظ تأسف می خورم که چطور وضع جامعه ایرانی ما بعد از این همه سال تغییر نکرده است چطور حرفهای حافظ هنوز مصداق دارد، انتقادهایش مورد دارد از این نظر آدم تأسف می خورد . مثلاً در کارهای شکسپیر مواردی است که زمانه اش گذشته است تاریخ ، این حرفها را پشت سر گذاشته است .