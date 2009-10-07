تشکیلات خودگردان شریک جنایات اسرائیل در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه شب گذشته در بیانیه ای تصریح کرد: روش برخورد تشکیلات خودگردان فلسطین با گزارش گلدستون بیانگر این است که مسئولان این تشکیلات در تجاوزات دشمن علیه ملت فلسطین شریک هستند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده که مسئولان تشکیلات خودگردان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات اشغالگران تلاش می کنند.

هنیه در ادامه از کشورهای عربی و اسلامی خواست که به طور آشکار جنایات رژیم صهیونیستی که در گزارش گلدستون به آن اشاره شده است را محکوم کنند و با استفاده از تمامی ابزارها این گزارش را به دادگاه بین المللی ارجاع دهند.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در پایان به خطرات تجاوز صهیونیست ها به قدس و مسجدالاقصی هشدار داد.