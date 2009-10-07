تاکیدات مجلسیها دردیدار بامعاون رئیس جمهور/احیای استقلال دانشگاهها

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه شب گذشته کمیسیون آموزش با معاون جدید نظارت و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری گفت: تدوین لایحه بودجه سال 89 که حدود دو ماه آینده به مجلس ارائه می شود و همچنین تدوین برنامه پنجم توسعه از محورهای بحث و بررسی این جلسه بود.

وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون آموزش در این جلسه بر عملیاتی کردن مفاد برنامه های پنجم توسعه درباره تحقیقات تأکید کردند.

رئیس کمیسیون آموزش افزود: تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی باید به دو درصد می رسید حال آنکه هم اکنون این سهم تنها 45 صدم درصد است.

وی با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مفاد برنامه پنجم توسعه و سهمی که برای اعتبارات تحقیقاتی در این برنامه در نظر گرفته شده است گفت: تا پایان برنامه پنجم سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی باید به 3 درصد برسد و معاونت نظارت و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری باید این اعتبارات را عملیاتی کند و از ابتدای برنامه که سال 89 است اعتبارات تحقیقاتی را به سمت رسیدن به برنامه محقق کند.

عباسپور با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه شب گذشته کمیسیون آموزش به مهر گفت: در این جلسه بر استقلال دانشگاهها که برای پیشرفت دانشگاهها و برون رفت از مشکلات لازم است نیز تأکید و مطرح شد که دو سال است دولت بودجه دانشگاهها را طوری می بندد که استقلال رعایت نمی شود.

وی به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره پیشرفت علمی کشور اشاره کرد و گفت: باید به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه پیشرفت علمی کشور پاسخ مثبتی داد و در این راستا محقق کردن مفاد برنامه از ضروریات است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: معاون جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از موارد مطرح شده در این جلسه استقبال و بر عملیاتی شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تأکید کرد.