مسکو ادعای حضور دانشمندان روسی در برنامه هسته ای ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "نیکلای پاتروشف" دبیر شورای امنیت روسیه دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه اطلاعی در دست ندارد که دانشمندان روسی در برنامه هسته ای ایران شرکت دارند.

پاتروشف گفت: من این خبر را شنیدم. ساندی تایمز نشریه معتبری است، اما نمی دانم این خبر را چه کسی به خورد آنها داده و برای چه منظوری آنرا چاپ کرده اند. ایران حق برخورداری از برنامه صلح آمیز هسته ای را دارد و باید این کار را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام دهد و البته نباید مواردی وجود داشته باشد که به طور پنهانی انجام می شوند.

روز یکشنبه هفته جاری هفته نامه ساندی تایمز مقاله ای را منتشر ساخت که در آن ادعا شده بود که رژیم اسرائیل رد دانشمندان روسی را در برنامه هسته ای ایران پیدا کرده است. این روزنامه نوشت که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مقامات مسکو لیستی از دانشمندان روسی را ارائه داده که به ادعای تل آویو در برنامه هسته ای ایران شرکت دارند.