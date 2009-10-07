سند چشم ‌انداز نوار ساحلی بوشهر تدوین می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالخالق ماجدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح هم اکنون در مرحله قرارداد با مشاوران در زمینه بررسی ظرفیتهای نوار ساحلی شهر بوشهر بوده و به زودی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این قرارداد برای بررسی ظرفیت‌های موجود نوار ساحلی بوشهر از پارک باسیدون تا پارک دانشجو منعقد شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری بوشهر با بیان اینکه پس از تهیه این سند، چشم‌ انداز آینده این مسیر مشخص می‌ شود، گفت: پس از تهیه سند چشم ‌انداز دیگر تفاوتی نخواهد کرد که چه تیمی در شهرداری مشغول به فعالیت باشد.

ماجدی خاطرنشان کرد: پس از تهیه سند چشم‌انداز تمامی فعالیت‌های مسیر ساحلی بوشهر بر اساس آن تدوین و اجرا خواهد شد.

به گفته معاون خدمات شهری شهرداری بوشهر، زمان بندی مطالعات این طرح حدود سه ماه آینده به پایان می ‌رسد.

ماجدی با اشاره به هزینه بسیار بالای نگهداری پارکها و فضاهای سبز، یادآور شد: باید برای نگهداری از پارکها و فضاهای سبز نگاه‌ های سنتی به نگاه‌ های نوین تغییر یابند.

وی افزود: امروزه درآمدزایی به عنوان بالاترین چالش، مقابل پارکها و تفرجگاه ‌های مردم محسوب می‌ شود.