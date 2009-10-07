10 هزار ایرانی به امام رضا (ع) نامه نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران صبح چهارشنبه در نشست ارزیابی روند برگزاری جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در ساری گفت: فعالیت در حوزه فرهنگ در صورتی که با انگیزه های اعتقادی آمیخته باشد ماندگاری و انسان ساز خواهد بود.

محمد اسماعیل امامزاده افزود: در جشنواره نامه ای به امام رضا شاهد دل نوشته ها و جان پاره هایی هستیم که از چشمه زلال ارادت به علی بن موسی الرضا نشات می گیرد.

امامزاده به نقش و جایگاه ایرانیان در کتابت و پایه ریزی فرهنگ نگارش اشاره کرد و گفت: در میان جشنواره های متعدد امام رضا، جشنواره نامه ای به امام رضا توجه به احیاء فرهنگ پربار نامه نگاری و نوشتن که ریشه در تمدن ایران دارد را نیز هدف قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر که رسانه های دیجیتال و فضاهای مجازی رشد قابل توجه ای یافته است باید به فرهنگ نوشتن توجه داشت.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز به ارائه گزارشی پیرامون فعالیتهای انجام شده در جشنواره امسال پرداخت و گفت: دبیرخانه چهارمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا از ماه ها قبل برنامه ریزی و فعالیت خود را آغاز کرده و بنابر ارزیابی دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا در ردیف استانهای برتر کشور قرار دارد.

قاسم عزیزاده گرجی افزود: برنامه ریزی، هماهنگی و اطلاع رسانی گسترده ای انجام گرفت تا میزان استقبال از جشنواره سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد که پارسال سه هزار و 900 نامه به دبیرخانه ارسال شده بود که این تعداد امسال به 10 هزار نامه رسیده است.

وی از تعامل و همکاری مطبوعات، خبرگزاری ها و صدا و سیمای مرکز مازندران با روابط عمومی جشنواره قدردانی کرد و افزود: از دستگاه ها، سازمانها و رسانه هایی که همکاری موثری با جشنواره داشته اند تجلیل خواهد شد.

عزیززاده گرجی اظهار داشت: چهارمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) 30 مهرماه در ساری برگزار می شود و همزمان با این جشنواره شاهد برپایی نمایشگاه بزرگ رضوی در مرکز استان و سایر شهرستانها خواهیم بود.