اجرای طرح امنیت اجتماعی با رویکرد جدید

سرتیپ احمدرضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح امنیت اجتماعی با رویکرد مبارزه با جرایم سازمان یافته خانه های فساد در سراسر کشور اجرا می شود.

وی ادامه داد: در اجرای طرح امنیت اجتماعی پلیس به صورت نامحسوس در برخی از استان ها حضور خواهد یافت و از آنجا که همکاری مردم در روند اجرای طرح امنیت اجتماعی خوب بوده است، از همین رو شیوه اجرای طرح تغییر خواهد یافت.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به افزایش 17 درصدی احساس امنیت در جامعه اظهار داشت: گشت های ارشاد از این پس به صورت نامحسوس در برخی از استان های کشور فعالیت خواهند کرد.