همكاري هاي دفاعي ايران و پاكستان عليه كشور ثالث نخواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر، سرتيپ پاسدار دكتر سيدعلي حسيني تاش در اين مذاكرات، سفر هيات دفاعي پاكستان به كشورمان را بيانگر اراده جدي رهبران عاليرتبه دو كشور براي توسعه مناسبات في ما بين به حوزه همكاريهاي دفاعي و نظامي دانست.

قائم مقام وزير با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران در راستاي سياست تنش زدايي همواره بر تحكيم صلح، ثبات و امنيت مناطق پيراموني خود تاكيد دارد، تصريح كرد، توسعه همكاريهاي دفاعي ميان جمهوري اسلامي ايران و پاكستان عليه هيچ كشور ثالثي نخواهد بود و از هيچ عنصر سومي هم تاثير نمي پذيرد.

وي در بخش ديگري از اين مذاكرات گفت: زير ساخت هاي صنعت دفاعي دو كشور به گونه اي است كه در صورت وجود اراده لازم، مي توان همپوشاني و هم تكميلي متقابل را در حوز ه هاي مختلف صنايع دفاعي از جمله توليد مشتركف خريد، فروش و يا بازاريابي را در دستور كار قرار داد.

سردار حسيني تاش درباره همكاريهاي آموزشي دو كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران و پاكستان مي توانند در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي براي نيروهاي مسلح، انجام ديدارهاي متقابل و برگزاري رزمايشهاي دريايي مشترك با يكديگر همكاري متقاقبل داشته باشند.

سرداري حسيني تاش درباره همكاريهاي آموزشي دو كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران و پاكستان مي توانند در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي براي نيروهاي مسلح، انجام ديدارهاي متقابل و برگزاري رزمايشهاي دريايي مشترك با يكديگر همكاري متقابل داشته باشند.

ژنرال حامد نوازخانه نيز كه در راس يك هيات بلند پايه دفاعي و نظامي به كشورمان سفر كرده است، در اين مذاكرات از سفر به جمهوري اسلامي ايران ابراز خرسندي و بر توسعه و تحكيم روابط دفاعي ميان دو كشور در زمينه هاي مطرح شده تاكيد كرد.

قائم مقام وزير دفاع پاكستان همچنين با اشاره به ظرفيت هاي موجود در نيروهاي مسلح دو كشور، خواستار گسترش همكاريهاي آموزشي متقابل شد.

ژنرال نوازخان و هيات همراه، در پايان نخستين دور مذاكرات رسمي با هيات، دفاعي كشورمان از نمايشگاه توانمنديهاي وزارت دفاع بازديد كردند و با آخرين دستاوردهاي صنعت دفاعي كشورمان در حوزه هاي صنايع موشكي، پدافندي، هوايي، تسليحاتي، مهماتسازي، دريايي، زرهي، الكترونيكي و اپتيكي و ... آشنا شدند.