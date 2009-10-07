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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

بیماران هیپوفیزی نشانه گذاری می‌شوند

بیماران هیپوفیزی نشانه گذاری می‌شوند

برای نخستین بار در کشور و به منظور جلوگیری از مرگ و میر بیمارانی که غده هیپوفیز آنان جراحی شده بر روی بدن این افراد نشانه گذاری خواهد شد تا در موارد اورژانس پزشکان بتوانند دلیل بروز شوکهای این افراد را به سرعت شناسایی کنند.

دبیر علمی کنگره بین المللی هیپوفیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: در برخی جراحیهای هیپوفیز، بیمار دچار قطع ترشح هورمونهایی نظیر تیروئید و کورتون می شود که در صورت عدم دسترسی به دارو ممکن است دچار شوک و غش شوند. درصورتی که این افراد فاقد سوابق پزشکی باشند شناسایی دلایل این وضعیت برای پزشکان بسیار سخت بوده و همین امر کمک رسانی به آنان را دچار اختلال کرده و احتمال فوت بیمار افزایش می یابد.

دکتر لیلی ماحوزی افزود: در تمام دنیا چنین بیمارانی دارای علامت شناسایی هستند و به این ترتیب پزشکان اورژانس به راحتی می توانند با تزریق هورمون مورد نظر، بیمار را از مرگ نجات دهند.اما در ایران چنین پروتکلی در بین جراحان و بیمارستانها وجود ندارد.

این فوق تخصص غدد با اشاره به اینکه در ایام کنگره بین المللی هیپوفیز که دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصان و دستیاران است این امر از سوی اساتید بین المللی دعوت شده به کنگره به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: در صورت توافق نهادهای تخصصی مانند جامعه جراحان مغز و اعصاب و مسئولان وزارت بهداشت این امر اجرایی خواهد شد و امیدواریم که این اقدام مانع از مرگ و میرهای ناخواسته در میان بیماران ایرانی شود.

دبیر علمی کنگره بین المللی هیپوفیز افزود: البته پروتکلهای دیگری نیز برای یکسان سازی روشهای درمان بیماران هیپوفیز در کشور تهیه شده تا در ایام برگزاری کنگره هیپوفیز مورد بحث و بررسی متخصصان قرار گیرد.

کد مطلب 960120

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