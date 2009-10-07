دبیر علمی کنگره بین المللی هیپوفیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: در برخی جراحیهای هیپوفیز، بیمار دچار قطع ترشح هورمونهایی نظیر تیروئید و کورتون می شود که در صورت عدم دسترسی به دارو ممکن است دچار شوک و غش شوند. درصورتی که این افراد فاقد سوابق پزشکی باشند شناسایی دلایل این وضعیت برای پزشکان بسیار سخت بوده و همین امر کمک رسانی به آنان را دچار اختلال کرده و احتمال فوت بیمار افزایش می یابد.

دکتر لیلی ماحوزی افزود: در تمام دنیا چنین بیمارانی دارای علامت شناسایی هستند و به این ترتیب پزشکان اورژانس به راحتی می توانند با تزریق هورمون مورد نظر، بیمار را از مرگ نجات دهند.اما در ایران چنین پروتکلی در بین جراحان و بیمارستانها وجود ندارد.

این فوق تخصص غدد با اشاره به اینکه در ایام کنگره بین المللی هیپوفیز که دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصان و دستیاران است این امر از سوی اساتید بین المللی دعوت شده به کنگره به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: در صورت توافق نهادهای تخصصی مانند جامعه جراحان مغز و اعصاب و مسئولان وزارت بهداشت این امر اجرایی خواهد شد و امیدواریم که این اقدام مانع از مرگ و میرهای ناخواسته در میان بیماران ایرانی شود.

دبیر علمی کنگره بین المللی هیپوفیز افزود: البته پروتکلهای دیگری نیز برای یکسان سازی روشهای درمان بیماران هیپوفیز در کشور تهیه شده تا در ایام برگزاری کنگره هیپوفیز مورد بحث و بررسی متخصصان قرار گیرد.