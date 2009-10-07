145 تقاطع فرماندهی در مشهد دارای تجهیزات ترافیکی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی صبح چهارشنبه در نشستی خبری افزود: یک تقاطع استاندارد باید با توجه به محل به سیستم زمانبندی هوشمند، دوربینهای نظارت تصویری و دوربینهای ثبت سرعت، سیستم شمارشگر معکوس و همچنین فانوس LED تجهیز شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با بیان اینکه تاکنون بیش از 82 تقاطع فرماندهی در سطح شهر مجهز به سیستم زمانبندی هوشمند هستند، گفت: سیستم هوشمند کنترل چراغهای راهنمایی و رانندگی از طریق شناساگرهای القایی و نرم افزارهای تحلیلگر که در هفت سانتیمتری از سطح آسفالت نصب می شوند، می توانند حجم ترافیک تقاطعها را تشخیص و کنترل کنند و برای آگاهی راننده از وضعیت چراغ راهنمایی نیز از سیستمهای شمارشگر معکوس در تقاطعهای فرماندهی استفاده می شود.

امامی در خصوص عملکرد سامانه شمارشگر معکوس زمانی گفت: این سیستم زمان هر فاز را به راننده انتقال می دهد تا وی امکان تنظیم سرعت و یا زمان عبور از تقاطعها را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: 125 تقاطع در شهر مشهد مجهز به سیستم شمارشگر معکوس زمان هستند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد افزود: کلیه 145 تقاطع فرماندهی در سطح شهر با هدف اصلاح دید رانندگان و اصلاح الگوی مصرف برق مجهز به لامپهای LED هستند که با اتصال به سامانه شمارشگر معکوس به فانوس چراغ راهنمایی، زمان قرمز و سبز رنگ فاز را اندازه گیری کرده و به طور معکوس به رانندگان نمایش می دهند.

امامی افزود: 86 دوربین نظارت تصویری نیز در سطح شهر مشهد جهت مشاهده ترافیک و اعمال قانون استفاده می شود.

وی گفت: امیدواریم با افزایش تجهیزات کنترل هوشمند ترافیک در تمام تقاطع های فرماندهی سطح شهر مشهد شاهد روانی ترافیک و کاهش تصادفات باشیم.