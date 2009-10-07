استفاده از لوله های غیرفلزی GRP در مناطق نفتخیز

صفرعلی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: استفاده از لوله‌های غیرفلزی GRP از جمله روشهای جدیدی است که در چند سال اخیر توجه صنایع را به خود جلب کرده است و شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با در اختیار داشتن بیش از هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله و هفت مجتمع صنعتی در سالهای گذشته همواره در صدد استفاده از این نوع لوله ها به ویژه در تاسیسات نمکزدایی خود بوده است.

وی عنوان کرد: به منظور کنترل خوردگی در این شرکت با تولید و فرآورش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز، سالانه مقادیر زیادی مواد کندکننده خوردگی در واحدهای نمکزدایی مصرف می شود که هزینه های هنگفتی را به دنبال دارد.

رئیسی افزود: اختلاط پساب واحدهای آسماری و بنگستان یکی دیگر از عواملی است که روند خوردگی در واحدهای نمکزدایی شرکت کارون به ویژه واحد نمکزدایی شماره یک را افزایش داده است، در همین راستا متخصصان بازرسی فنی و خوردگی فلزات این شرکت در سال‌های اخیر طرح استفاده از لوله غیرفلزی GRP را در دست اجرا قرار داده اند.

وی در ادامه به راه های جلوگیری و کنترل خوردگی در صنایع نفت و گاز اشاره کرد و گفت: استفاده از مواد شیمیایی کندکننده خوردگی، کاربرد پوشش‌های مناسب، استفاده از سیستم حفاظت کاتدی، تغییرات در طراحی ساختار با توجه به تغییر نوع و شرایط فرآیند و نیز انتخاب مواد مناسب، از جمله راهکارهایی است که در حال حاضر برای کاهش خوردگی فلزات مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

ایجاد خوردگی در تجهیزات فرآورشی و خطوط لوله انتقال، یکی از مهمترین معضلات صنعت نفت است، شدت و میزان خوردگی با توجه به شرایط انجام عملیات و نوع سیال فرآورشی در تاسیسات مختلف، متفاوت است و در میان تاسیسات فرآورشی نفت خام، بیشترین میزان خوردگی در واحدهای نمکزدایی به دلیل جداسازی نمک از نفت و تولید پساب به وجود می آید.

به طور کلی می‌توان گفت شدت خوردگی در بخش انتقال پساب بسیار زیاد و با وجود تزریق مواد کنترل‌کننده خوردگی همچنان غیرقابل کنترل است که بر همین اساس و بنا به درخواست مصرف کنندگان، سازندگان قطعات صنعتی همواره به دنبال ساخت تجهیزاتی بوده اند که بیشترین مقاومت را در برابر خوردگی داشته باشد.