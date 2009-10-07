به گزارش خبرنگار پارلمانی ، جلیلی در جلسه با اعضای کمیسیون ملی مجلس تاکید کرده است که مذاکرات ژنو در چارچوب بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران پیش رفته است.

حسین سبحانی نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به پیشبرد مذاکرات به نفع جمهوری اسلامی و در قالب بسته پیشنهادی ابراز امیدواری کرد.

وی افزود: قرار است اعضای کمیسیون امنیت ملی از سایتهای فردو، آب سنگین اراک و تاسیسات نطنز بازدید کنند.