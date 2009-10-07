ابهام در بکارگیری نیروهای آزاد مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازنشستگی بیش از 110 هزار معلم و اعلام پذیرش بازنشستگان عادی و پیش از موعد در سال جاری، مدیران مناطق آموزش و پرورش و مدارس در نبود وزیر آموزش و پرورش به شکلی کاملا آشکار اقدام به پذیرش نیروهای آزاد به جای حق التدریسان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی کرده اند.

این در حالی است که یکی از معلمان حق التدریس آموزش و پرورش منطقه 12 تهران طی تماس تلفنی به خبرگزاری مهر خبر از بکارگیری نیروهای آزاد در مدارس می دهد. امری که موجب طرح این پرسش توسط خبرنگار مهر از سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حاشیه مراسم رونمایی از کتابهای درسی جدیدالتالیف شد.

رمضان محسن پور در این گفتگو از امکان بکارگیری نیروهای آزاد در مدارسی که با کمبود نیرو مواجه هستند، خبر داد و در پاسخ به این سئوال که آیا مدارس حق بکارگیری نیروهای آزاد را دارند به صراحت تاکید کرد: "در صورتی که مدارس نیاز شدید داشته باشند می توانند از نیروی آزاد استفاده کنند."

خبرنگار مهر به دلیل حساسیت بالای موضوع، برای دو بار این سئوال را از سرپرست آموزش و پرورش پرسید که "آیا مطمئن هستید که جذب نیروهای آزاد در آموزش و پرورش مجاز است؟" که محسن پور نیز از پرسیدن مجدد سئوال ناراحت شده و پاسخ داد یک بار گفتم بله، در صورت نیاز به نیرو، مدارس مجاز بکارگیری نیرو هستند."

بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری مهر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خبر را از طریق رسانه های دیگر تکذیب کرد اما تکذیبه این خبر پس از سه روز طی نمابری به خبرگزاری مهر ارسال شد.

انتقاد نقوی از بکارگیری نیروهای آزاد قردادی پیش از خبرگزاری مهر

از سوی دیگر "سید حسین نقوی" نماینده مردم ورامین در جلسه علنی روز سه شنبه - دقیقا یک روز قبل از انتشار خبر مهر- با استناد به مواد 163 و 164 آئین نامه داخلی مجلس با اشاره به ارائه طرح یک فوریتی احیا و تقویت مراکز تربیت معلم حدود یک سال پیش به هیئت رئیسه و عدم ارائه آن به صحن علنی اظهار داشت: اخیرا وزارت آموزش و پرورش به سازمانهای آموزش و پرورش استانها و مناطق آموزش و پرورش شهرستانها اجازه داده تا شرکتهای خدمات آموزشی تشکیل دهند و معلمان مورد نیاز مقاطع مختلف خود را از داوطلبان آزاد جذب کنند.

نماینده ورامین تصریح کرد: ما چطور به خودمان اجازه می دهیم افرادی را از خیابان دعوت کنیم و بدون گزینش و آموزش های لازم حرفه معلمی بر سر کلاس های مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بفرستیم.

نقوی گفت: موضوع دیگر این است که مقامات آموزش و پرورش اعلام می کنند که ما 500 هزار نفر نیروی مازاد داریم اگر واقعا این گونه است یعنی اختلاف پرسنل آموزش و پرورش مازاد هستند پس چرا از طریق شرکتهای خدماتی باید دوباره معلم جذب شود.

وی خطاب به هیئت رئیسه گفت: انتظار ما این است که از کمیسیون آموزش و تحقیقات بخواهید طرح احیای تربیت معلم را هر چه سریعتر به صحن علنی بیاورد تا آموزش و پروش خارج از تربیت معلم نیرو جذب نکند.

نقوی این اقدام را خیانت به نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش خواند و گفت: باید از این اقدام جلوگیری شود.

انتقاد لاریجانی از جذب نیروهای آزاد در آموزش و پرورش

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همین جلسه در پاسخ به نقوی گفت: اقدام صورت گرفته یک نوع جذب است و من تردید ندارم بعد از مدتی که این واسطه ها کارشان را انجام دادند دوباره خیل عظیمی پشت در آموزش و پرورش جمع می شوند. ضمن اینکه انتخاب معلم از سیاق کارهای آژانسی نیست که بتوان افراد را راحت تر انتخاب کرد.

رئیس مجلس گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات سریعا جلسه ای برای بررسی این موضوع تشکیل دهند چون جذب معلمان از طریق شرکت های واسطه هیچ معنایی ندارد.

انتقاد نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات از جذب نیروهای آزاد

همچنین "اسدالله عباسی" نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای آغاز سال تحصیلی از این موضوع با خبر بوده است و نسبت به این موضوع به وزارت آموزش و پرورش اعتراض کرده است به خبرنگار مهر گفت: بعد از اینکه از این موضوع آگاه شدیم نامه ای را در کمیسیون تهیه کردیم و اعتراضات خود را نسبت به این شیوه از جذب نیروی انسانی به سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام داشتیم.

تاکید معاون آموزشی آموزش و پرورش در بکارگیری نیروهای آزاد

در حالی سرپرست وزارت آموزش و پرورش سخنان خود را انکار می کند که "عباس رهی" معاون آموزش و نوآوری در گفتگو با مهر در این باره گفت: مدارسی که نتوانستند همکاری نیروهای بازنشسته را جذب کنند می توانند از طریق خرید خدمات آموزشی نیروهای آزاد کمبود خود را جبران کنند.

همچنین بسیاری از مدارس شهر تهران هم اکنون از نیروهای آزاد و شرکتی در مدارس خود با اولویت فرزندان فرهنگیان استفاده می کنند.