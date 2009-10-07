لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست نهایی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، مواد باقی مانده از آن را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان مصوب کردند که در صورتی که اداره اموال در مالکیت صغار به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و مرجع صالحه قضایی قیمومیت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

مجلس همچنین با الحاق ماده ای به این لایحه 37 ماده ای، سازمان بهزیستی را موظف کرد به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تایید دفتر مذکور خواهد بود.

نمایندگان به منظور هماهنگی بین عنوان و متن لایحه مذکور عنوان لایحه را به " لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست" تغییر دادند.

در ادامه جلسه علنی امروز، نمایندگان اصلاحات ویرایشی ، تنقیحی و تقنینی اعمال 88 به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام وظیفه عمومی را تایید و تصویب کردند.