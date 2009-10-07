32 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در خوزستان معدوم شد

محمدرضا حزبئی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این مدت به بیش از 11 هزار واحد صنفی تذکر بهداشتی داده شد و بیش از 380 واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی و بیش از چهار هزار گواهی حمل بهداشتی فراورده دامی صادر شده است.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، بیش از 72 هزار مورد از مراکز عرضه گوشت قرمز و سفید، مراکز جمع آوری شیر و شیر فروشی، عرضه تخم مرغ، کارگاه های فرآوری و بسته بندی، سردخانه ها، رستورانها و کبابی ها، وسایل حمل و نقل و کارخانجات خوراک دام و طیور بازدید به عمل آمد.

حزبئی در خصوص نظارت بهداشتی بر صادرات و واردات محصولات و نهادهای دامی توسط اداره قرنطینه این اداره کل اظهار داشت: در این مدت بیش از 750 تن ماهی دریایی تازه بیش از دو هزار و 465 تن ماهی پرورشی تازه و بیش از 114 تن میگوی دریایی تازه به کشورهای کویت و عراق صادر شده است.

وی اضافه کرد: در شش ماهه اول امسال بیش از 660 هزار تن کنجاله سویا، بیش از یک میلیون و 870 هزار تن ذرت و بیش از 565 هزار تن جو و بیش از 87 هزار و 900 تن گندم دامی از کشورهای آمریکا، آرژانتین، برزیل و هند از طریق بندر امام خمینی وارد استان شده است.

وی در خصوص عملکرد اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان در شش ماهه اول امسال گفت: در این مدت 14 مورد بازدید از مزارع پرورش ماهی گرمابی، سردابی و میگو انجام گرفته و حدود 57 مورد آزمایش بر روی آب موجود در استخرها و هزار و 959 مورد آزمایش بر روی ماهی و میگو از نظر بررسی بیماری های میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی انجام شده است.

حزبئی اقدامات انجام شده در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی در مدت یاد شده را بیش از پنج هزار آزمایش سرولوژی دام، دو هزار و 195 مورد آزمایش سرولوژی طیور، 36 مورد آزمایش کشت میکروبی دام و طیور، چهار هزار و 478 مورد آزمایش بر روی خوراک دام و طیور، هزار و 39 مورد آزمایش بر روی فرآورده های خام دامی و بیش از 12 هزار مورد آزمایش متفرقه از جمله انگل شناسی، ای پی جی و ... ذکر کرد.