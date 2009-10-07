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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

در 6 ماه گذشته؛

32 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در خوزستان معدوم شد

32 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در خوزستان معدوم شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره دامپزشکی خوزستان از ضبط و معدوم سازی 32 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی به دلیل غیر قابل مصرف بودن در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.

محمدرضا حزبئی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این مدت به بیش از 11 هزار واحد صنفی تذکر بهداشتی داده شد و بیش از 380 واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی و بیش از چهار هزار گواهی حمل بهداشتی فراورده دامی صادر شده است.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، بیش از 72 هزار مورد از مراکز عرضه گوشت قرمز و سفید، مراکز جمع آوری شیر و شیر فروشی، عرضه تخم مرغ، کارگاه های فرآوری و بسته بندی، سردخانه ها، رستورانها و کبابی ها، وسایل حمل و نقل و کارخانجات خوراک دام و طیور بازدید به عمل آمد.

حزبئی در خصوص نظارت بهداشتی بر صادرات و واردات محصولات و نهادهای دامی توسط اداره قرنطینه این اداره کل اظهار داشت: در این مدت بیش از 750 تن ماهی دریایی تازه بیش از دو هزار و 465 تن ماهی پرورشی تازه و بیش از 114 تن میگوی دریایی تازه به کشورهای کویت و عراق صادر شده است.

وی اضافه کرد: در شش ماهه اول امسال بیش از 660 هزار تن کنجاله سویا، بیش از یک میلیون و 870 هزار تن ذرت و بیش از 565 هزار تن جو و بیش از 87 هزار و 900 تن گندم دامی از کشورهای آمریکا، آرژانتین، برزیل و هند از طریق بندر امام خمینی وارد استان شده است.

وی در خصوص عملکرد اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان در شش ماهه اول امسال گفت: در این مدت 14 مورد بازدید از مزارع پرورش ماهی گرمابی، سردابی و میگو انجام گرفته و حدود 57 مورد آزمایش بر روی آب موجود در استخرها و هزار و 959 مورد آزمایش بر روی ماهی و میگو از نظر بررسی بیماری های میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی انجام شده است.

حزبئی اقدامات انجام شده در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی در مدت یاد شده را بیش از پنج هزار آزمایش سرولوژی دام، دو هزار و 195 مورد آزمایش سرولوژی طیور، 36 مورد آزمایش کشت میکروبی دام و طیور، چهار هزار و 478 مورد آزمایش بر روی خوراک دام و طیور، هزار و 39 مورد آزمایش بر روی فرآورده های خام دامی و بیش از 12 هزار مورد آزمایش متفرقه از جمله انگل شناسی، ای پی جی و ... ذکر کرد.

کد مطلب 960133

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