  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

صرفه جویی 10 درصدی آب در بوشهر معادل آب یک سد خواهد بود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: اگر مردم استان بوشهر 10 درصد میزان فعلی مصرف خود را کاهش دهند، آبی معادل حجم یک سد صرفه جویی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جعفر زیرراهی صبح چهارشنبه در نشست تدوین اصلاح الگوی مصرف استان افزود: صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف بسیار با اهمیت تر از احداث سدهای عظیم است و می توان با رعایت الگوی مصرف هزینه معادل یک سد را صرفه جویی کنیم.

وی اضافه کرد: این در حالیست که برای ساخت سدهای عظیم میلیاردها تومان هزینه و سالها زمان صرف می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به خشکسالی های مکرر در استان بوشهر گفت: خشکسالی و عدم صرفه جویی منابع آبی استان را تهدید می کند و مدیریت بر این خشکسالی ها نیازمند حمایت و همکاری های مردمی است.

زیرراهی تاکید کرد: هیچ کاری بدون مشارکت مردم به سرانجام نخواهد رسید و مشارکت مردم موفقیتهای مطلوبی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف باید در مدارس و دانشگاه ها نهادینه شود، اظهار داشت: باید تمامی خانواده ها و معلمان با همکاری یکدیگر شیوه صحیح مصرف کردن را در منازل، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان آموزش دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به اینکه در صورت عدم رعایت صرفه جویی و مصرف بهینه روزی منابع آب نیز به پایان خواهد رسید، اظهار داشت: مردم باید بدانند که در صورت مصرف بی رویه روزی منابع آب به پایان خواهد رسید و جایگزین کردن آبهای از دست رفته نیز بسیار مشکل و گاها غیر ممکن خواهد بود.

کد مطلب 960135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها