صرفه جویی 10 درصدی آب در بوشهر معادل آب یک سد خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جعفر زیرراهی صبح چهارشنبه در نشست تدوین اصلاح الگوی مصرف استان افزود: صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف بسیار با اهمیت تر از احداث سدهای عظیم است و می توان با رعایت الگوی مصرف هزینه معادل یک سد را صرفه جویی کنیم.

وی اضافه کرد: این در حالیست که برای ساخت سدهای عظیم میلیاردها تومان هزینه و سالها زمان صرف می شود .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به خشکسالی های مکرر در استان بوشهر گفت: خشکسالی و عدم صرفه جویی منابع آبی استان را تهدید می کند و مدیریت بر این خشکسالی ها نیازمند حمایت و همکاری های مردمی است .

زیرراهی تاکید کرد: هیچ کاری بدون مشارکت مردم به سرانجام نخواهد رسید و مشارکت مردم موفقیتهای مطلوبی را به همراه خواهد داشت .

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف باید در مدارس و دانشگاه ها نهادینه شود، اظهار داشت: باید تمامی خانواده ها و معلمان با همکاری یکدیگر شیوه صحیح مصرف کردن را در منازل، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان آموزش دهند .