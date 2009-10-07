باید با انواع قاچاق در مرزهای ایران و ترکیه برخورد جدی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، "مینرکرال اوغلوهم" در نشست مشترک مسئولان هنگ مرزی ارومیه و والی استان وان ترکیه که در ارومیه برگزار شد با قدردانی از همکاریهای نزدیک دو جانبه مسئولان مرزی در برقراری نظم و امنیت در مرزهای دو کشور بر لزوم مبارزه جدی با انواع قاچاق در مرزها و حفظ امنیت و ثبات اقتصادی ایران و ترکیه تاکید کرد.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه هم در این نشست با اشاره به همکاریهای نزدیک مسئولان مرزی هر دو طرف گفت: در حال حاضر امنیت و آرامش مطلوبی در مرزهای مشترک کشورهای ایران و ترکیه حاکم است.

سرهنگ واحد موسوی افزود: با هدف برقراری امنیت پایدار در نوار مرزی حوزه استحفاظی هنگ مرزی ارومیه و استان وان ترکیه فرماندهی انتظامی استان اقدام به احداث پاسگاههای جدید و نصب دوربینهای الکترونیکی در نوار مرزی کرده است و اکنون با تلاش و همکاری هنگ مرزی ارومیه و مسئولان مرزی استان وان ترکیه هیچ مشکلی در مرزهای مشترک دو کشور وجود ندارد.

وی در ادامه بر لزوم گسترش همکاری های مرزی هر دو کشور تاکید شد.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی 891 کیلومتر مرز مشترک دارد.