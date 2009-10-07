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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

نمایش "بی‌پولی" در فرهنگسرای نیاوران

نمایش "بی‌پولی" در فرهنگسرای نیاوران

جلسه نمایش، نقد و بررسی فیلم سینمایی "بی‌پولی" به کارگردانی حمید نعمت‌الله جمعه 18 مهرماه ساعت 19:30 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور مصطفی شایسته تهیه‌کننده، حمید نعمت‌الله نویسنده و کارگردان، هادی مقدم دوست فیلمنامه نویس، لیلاحاتمی و بهرام رادان بازیگران برگزار می‌شود.

در این نشست فیلم "بی پولی" که دومین ساخته نعمت الله بعد از "بوتیک" است، توسط رضا درستکار منتقد سینما و جمعی از دست اندرکاران فیلم نقد و تحلیل قرار می شود. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است.

"بی‌پولی" داستان ایرج و شکوه زن و شوهری است که در زندگی با بحران بی‌پولی مواجه می‌شوند. بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، بابک حمیدیان و سیامک انصاری بازیگران این فیلم هستند که از عید فطر اکران شده است.

"بی‌پولی" در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر روی پرده رفت و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را نصیب نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست فیلمنامه‌نویسان فیلم کرد. لیلا حاتمی برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره را به دست آورد. 

کد مطلب 960138

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