تاخیر 12ماهه در اجرای طرح توسعه فولاد میانه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، به اعتقاد کارشناسان، گرچه برخی از مصوبات دورهای اول و دوم سفر دولت به آذربایجان شرقی اجرایی شده اما تنها اجرای پروژه های بزرگی چون مس سونگون، نفیلین سینیت سراب، توسعه پالایشگاه تبریز،‌ منطقه آزاد ارس و البته طرح توسعه فولاد میانه که در مجموع حدود پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری دولتی را به منطقه سرازیر خوداهد کرد انتظارات عموم را برآورده می کند.

در این میان، استاندار آذربایجان شرقی با اذعان به تاخیر 12ماهه دراجرای طرح توسعه فولاد میانه نسبت به برنامه زمانبندی شده، تصریح کرد: عدم گشایش "ال سی" ( (LC این پروژه را با مشکلاتی مواجه کرده است.

احمد علیرضابیگی افزود: عدم گشایش ال سی، مشکلات مربوط به نقدینگی را منجر شده است که باید برای رفع این مشکل پیگیریها تا رسیدن به نتایج قابل قبول ادامه یابد.

وی در عین حال به زمان حل و فصل این مشکل و اجرای این پروژه عظیم اشاره ای نکرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین حل و فصل سریع مشکل زیست محیطی کارخانه فولاد میانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: مجموعه محیط زیست به خاطر قرار گرفتن این کارخانه در حریم شهری، مجوز نهایی را برای اجرای طرح توسعه آن صادر نمی کند که باید این مشکل به سرعت حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه به هنگام احداث کارخانه فولاد میانه، این پروژه در حریم شهری محسوب نمی شد، افزود: طرح توسعه فولاد به واسطه اشتغالزایی قابل توجه باید مشکلات مربوط به اخذ مجوز نهایی را در اسرع وقت مرتفع کند که البته مدیریت ارشد استان در این راستا حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

بیگی درباره وضعیت تامین آب طرح توسعه فولاد میانه در دوران بهره برداری نیز گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سه حلقه چاه موجود است فقط حفر یک حلقه چاه دیگر مورد نیاز است.

بیگی با اشاره به حل مشکل تامین گاز این پروژه هم اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران از آذر تا اسفندماه تعهدی نمی پذیرد اما تلاش ها برای تامین گاز این مجموعه در تمام طول سال نتیجه بخش بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی از مدیریت کارخانه فولاد میانه خواست با احساس مسئولیت بیشتر در جلسات پیگیری و بررسی مشکلات این مجموعه در تبریز شرکت و پیگیری های لازم را به صورت جدی انجام دهد.