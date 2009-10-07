علیرضا نادی در بازگشت از محل برگزاری مسابقات قهرمانی جام ملت‎های آسیا در فیلیپین به خبرنگار مهر گفت: ژاپن حریف کمی برای تیم ملی ایران در دیدار نهایی نبود اما این موضوع تنها دلیل شکست محسوب نمی‎شد. فکر می‎کنم چیزی که بیشتر از همه موجب واگذاری نتیجه بازی آخر شد این بود که بچه‎ها نسبت به نتیجه گیری ارضا شده بودند و می‎خواستند با همان مدال نقره خود را راضی کنند.

وی ادامه داد: اینکه ما توانستیم برای اولین‎بار به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کنیم و از طرفی دیگر ژاپنی‌ها نیز به عنوان میزبان رقابت‌های "جام بزرگ قهرمانان" حریف ما در این دیدار شدند انگیزه‎ها را تا حدود زیادی برای شکست ژاپنی‌ها کم کرد شاید به این دلیل که ما با وجود باخت هم می‎توانستیم در مسابقات ژاپن شرکت کنیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال با تاکید بر اینکه مقام نایب قهرمانی آسیا برای تیم ملی ایران کمتر از عنوان قهرمانی نیست، تاکید کرد: شکست در دیدار نهایی مسابقات فیلیپین چیزی از ارزش‌های بازیکنان ایران که 7 پیروزی متوالی در این مسابقات به دست آوردند، کم نمی کند. ما پیش از این دیدار تیم‎هایی چون کره‎جنوبی و چین را از پیش رو برداشته بودیم که از اعتبار بالایی در مسابقات قهرمانی جهان و حتی لیگ جهانی برخوردارند.

نادی یادآور شد: امیدوارم این پایان کار تیم ملی والیبال برای کسب موفقیت نباشد. نایب قهرمانی آسیا باید آغاز راهی باشد برای حضور بیشتر همراه با موفقیت‌های بزرگتر تا قهرمانی آسیا.