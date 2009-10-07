علیرضا نادی در بازگشت از محل برگزاری مسابقات قهرمانی جام ملتهای آسیا در فیلیپین به خبرنگار مهر گفت: ژاپن حریف کمی برای تیم ملی ایران در دیدار نهایی نبود اما این موضوع تنها دلیل شکست محسوب نمیشد. فکر میکنم چیزی که بیشتر از همه موجب واگذاری نتیجه بازی آخر شد این بود که بچهها نسبت به نتیجه گیری ارضا شده بودند و میخواستند با همان مدال نقره خود را راضی کنند.
وی ادامه داد: اینکه ما توانستیم برای اولینبار به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کنیم و از طرفی دیگر ژاپنیها نیز به عنوان میزبان رقابتهای "جام بزرگ قهرمانان" حریف ما در این دیدار شدند انگیزهها را تا حدود زیادی برای شکست ژاپنیها کم کرد شاید به این دلیل که ما با وجود باخت هم میتوانستیم در مسابقات ژاپن شرکت کنیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال با تاکید بر اینکه مقام نایب قهرمانی آسیا برای تیم ملی ایران کمتر از عنوان قهرمانی نیست، تاکید کرد: شکست در دیدار نهایی مسابقات فیلیپین چیزی از ارزشهای بازیکنان ایران که 7 پیروزی متوالی در این مسابقات به دست آوردند، کم نمی کند. ما پیش از این دیدار تیمهایی چون کرهجنوبی و چین را از پیش رو برداشته بودیم که از اعتبار بالایی در مسابقات قهرمانی جهان و حتی لیگ جهانی برخوردارند.
نادی یادآور شد: امیدوارم این پایان کار تیم ملی والیبال برای کسب موفقیت نباشد. نایب قهرمانی آسیا باید آغاز راهی باشد برای حضور بیشتر همراه با موفقیتهای بزرگتر تا قهرمانی آسیا.
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