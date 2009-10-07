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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

علیرضا نادی در گفتگو با مهر:

انگیزه‎ها برای شکست ژاپن کم بود/ به مدال نقره آسیا اکتفا کرده بودیم

انگیزه‎ها برای شکست ژاپن کم بود/ به مدال نقره آسیا اکتفا کرده بودیم

کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان با اشاره به تنها شکست این تیم در رقابت‎های قهرمانی آسیا گفت: می‎توانم بگویم به خاطر راهیابی به مسابقات "جام بزرگ قهرمانان" تقریبا انگیزه‎ای برای مقابله با ژاپن در دیدار نهایی نداشتیم.

علیرضا نادی در بازگشت از محل برگزاری مسابقات قهرمانی جام ملت‎های آسیا در فیلیپین به خبرنگار مهر گفت: ژاپن حریف کمی برای تیم ملی ایران در دیدار نهایی نبود اما این موضوع تنها دلیل شکست محسوب نمی‎شد. فکر می‎کنم چیزی که بیشتر از همه موجب واگذاری نتیجه بازی آخر شد این بود که بچه‎ها نسبت به نتیجه گیری ارضا شده بودند و می‎خواستند با همان مدال نقره خود را راضی کنند.

وی ادامه داد: اینکه ما توانستیم برای اولین‎بار به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کنیم و از طرفی دیگر ژاپنی‌ها نیز به عنوان میزبان رقابت‌های "جام بزرگ قهرمانان" حریف ما در این دیدار شدند انگیزه‎ها را تا حدود زیادی برای شکست ژاپنی‌ها کم کرد شاید به این دلیل که ما با وجود باخت هم می‎توانستیم در مسابقات ژاپن شرکت کنیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال با تاکید بر اینکه مقام نایب قهرمانی آسیا برای تیم ملی ایران کمتر از عنوان قهرمانی نیست، تاکید کرد: شکست در دیدار نهایی مسابقات فیلیپین چیزی از ارزش‌های بازیکنان ایران که 7 پیروزی متوالی در این مسابقات به دست آوردند، کم نمی کند. ما پیش از این دیدار تیم‎هایی چون کره‎جنوبی و چین را از پیش رو برداشته بودیم که از اعتبار بالایی در مسابقات قهرمانی جهان و حتی لیگ جهانی برخوردارند.

نادی یادآور شد: امیدوارم این پایان کار تیم ملی والیبال برای کسب موفقیت نباشد. نایب قهرمانی آسیا باید آغاز راهی باشد برای حضور بیشتر همراه با موفقیت‌های بزرگتر تا قهرمانی آسیا.

کد مطلب 960146

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