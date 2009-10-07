اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، برای نخستین بار یک تیم از تبریز در لیگ دسته دوم گلف کشوری حضور می یابد.

امسال برای نخستین بار لیگ گلف با حضور بیش از 15 تیم برگزار می شود و در لیگ دسته دو نیز دو تیم از گلستان، اردبیل، تبریز، قم، سمنان و ... به صورت متمرکز در یک شهر به رقابت می پردازند.

لیگ امسال، در دو دسته یک و دو برگزار می شود در دسته یک تیم های شرکت پخش و پالایش آبادان ، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، شرکت ملی حفاری اهواز ، شرکت پتروشیمی ماهشهر، شرکت داتیس خرم آباد، هیئت گلف استانهای اصفهان و تهران به صورت رفت و برگشت به رقابت می پردازند.

پایان مسابقات زیرگروه بسکتبال باشگاه های ایران در مراغه

مسئول امور ورزش اداره تربیت بدنی مراغه گفت: مسابقات زیرگروه بسکتبال باشگاه های ایران با قهرمانی تیم گچساران در سالن آزادی این شهر خاتمه یافت .

ابراهیم محمدی افزود: در این دوره از مسابقه ها ، تیم های بندر لنگه و مراغه نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند .

وی اضافه کرد: این مسابقات با حضور چهار تیم گچساران، بندر لنگه، مراغه و شیراز از 9 تا 11 مهرماه سال جاری در سالن آزادی مراغه برگزار شد .

وی گفت: تیم گچساران با موفقیت در این مسابقات به دسته دوم باشگاه های ایران صعود کرد .

حضور هیئت اسکیت آذربایجان شرقی در لیگ اسکیت سرعت دختران کشور نخستین دوره لیگ اسکیت سرعت نونهالان و نوجوانان دختر با حضور 29 تیم و 290 ورزشکار در تهران برگزار خواهد شد و هیئت اسکیت آذربایجان شرقی در این دوره از رقابتها حضور می یابد.

آخرین مرحله لیگ اسکیت نونهالان و نوجوانان دختر کشور با حضور 29 تیم و 290 ورزشکار برگزار خواهد شد که نفرات تیم های شرکت کننده باید در چهار ماده 200 متر ، 300 متر ، 500 و 1000 متر به مصاف هم بروند .

این مسابقات از روز پنجشنه 16 مهرماه سال جاری به مدت 2 روز در آکادمی ملی اسکیت ایران در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد .

در حال حاضر تیم هیات اسکیت فارس در صدر جدول قرار دارد و تیم های هیئت اسکیت هرمزگان و امید شرق تهران در عنوان های دوم و سوم قرار دارند .

آغاز مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی شطرنج کشور در تبریز

مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی شطرنج کشور در بخش مردان با حضور 100شطرنج باز در تبریز آغاز شده است.

تا پایان دور ششم محسن شعر باف از گیلان صدرنشین جدول را با 6 امیتاز از آن خود کرده است .

پوریا درینی از کرمان، امیر رضا پوررمضانعلی از گیلان با 6 امتیاز صدرنشین هستند و پس از 3 بازیکن برتر نیما حسین زاده از آذربایجانشرقی ، احمد عسگری از تهران و اصغر گلی زاده از آذربایجانشرقی در 3 با 5 امتیاز چهارم تا ششم هستند.

مرحله نهایی مسابقات اسفندماه سال جاری در بخش مردان با حضور 9 شطرنجباز منتخب مرحله نیمه‌نهایی و 5 استاد بزرگ و در بخش زنان با حضور12 ورزشکار برتر مرحله نیمه‌نهایی به همراه دو استاد بزرگ بانوان برگزار خواهد شد .

پنج دونده تبریزی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

از سوی سرمربی تیم ملی جانبازان و معلولین ایران29 ورزشکار برای حضور در مسابقات جهانی هند به اردوی تیم ملی دوومیدانی دعوت شدند که سهم آذربایجان شرقی پنج دونده بود.

اردوی آمادگی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین ایران از 14 تا 22 مهرماه با حضور 29 ورزشکار در مجموعه ورزشی آفتاب برگزار می‌شود .

توفیق بری، اسد الله عظیمی، علی ملک پور، مرضیه صدقی و مهدی عسگری خود را برای حضور در مسابقات جهانی هند آماده می‌کند .

رقابت‌های جهانی (IWAS) هند از 2 تا 11 آذرماه در 10 رشته برگزار می‌شود و ورزشکاران جانباز و معلول ایران در 7 رشته تیراندازی با کمان، دوومیدانی ، وزنه‌برداری ، تیراندازی ، شنا، والیبال نشسته و پینگ‌پنگ در این بازی‌ها شرکت می‌کند .

مبارزه تیم تراندازی بانوان آذربایجان شرقی برای صدر جدول

تیم تیراندازی بانوان آذربایجان شرقی جمعه 17 مهرماه از سری مسابقات لیگ یک قهرمانی کشور میزبان 8 تیم از سراسر کشور خواهد بود.

در این رقابتها به همراه تیم آذربایجان شرقی تیمهایی از تربیت بدنی گیلان، ملوان جوان، فجر اراک، چهارمحال و بختیاری، شهر کرد، بروجن، سیستان و بلوچستان ور کرمان به رقابت خواهند پرداخت.

بانوان شرکت کننده به مدت یک روز در دو کلاس تفنگ بادی و طپانچه به رقابت خواهند پرداخت.