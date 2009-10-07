توافقات خط لوله صلح در مراحل نهایی است/ انتقاد از مواضع هسته ای آمریکا

سفیر پاکستان در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه ششم سپتامبر امسال با ماه مبارک رمضان همزمان شده بود، تصمیم به تاخیر یک ماهه در برگزاری مراسم بزرگداشت آن گرفتیم.

وی تاکید کرد: پاکستان هم اکنون با وجود مشکلات عدیده ای که با آن روبروست از جمله جنگ علیه تروریسم به خوبی توانسته در این امر موفق باشد.

عباسی خاطرنشان کرد: پاکستان همچنین توانسته با دستیابی به توان هسته ای به عنوان نخستین کشور اسلامی، قدرت بازدارندگی خود را در بالاترین سطح حفظ کند.

سفیر پاکستان در تهران با اشاره به اینکه برنامه هسته ای این کشور خطری برای کشورهای منطقه ندارد، افزود: وقتی هند به این توان هسته ای دست یافت، ما نیز برای بدست آوردن آن ترغیب شدیم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون پاکستان جنگ با تروریسم را در چندین جبهه دنبال می کند، افزود: این نبردی کلاسیک و سنتی نیست، بلکه جنگی ویژه است که در آن عوامل تروریستی مشخص نیستند و همواره تغییر موضع و ماهیت می دهند.

عباسی سپس در پاسخ به نخستین سوال اصحاب رسانه که درباره آخرین وضعیت "حشمت الله عطار زاده" دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان مطرح شد، اظهار داشت: نیروهای امنیتی– اطلاعاتی به شدت در حال پیگیری و تلاش برای آزادی دیپلمات ایرانی هستند و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه "گوردن براون" نخست وزیر انگلیس در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل، چین را به هسته ای کردن پاکستان متهم کرده است، اظهار داشت: این مسئله را نشنیده ام و در صحت آن شک دارم.

عباسی در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 در ژنو، ابراز امیدواری کرد: تهران در این مذاکرات به عنوان کشوری مستقل به موفقیت دست یابد.

محمد بخش عباسی در پاسخ به سوالاتی درباره برنامه هسته ای پاکستان به انتقاد تلویحی از موضع دوگانه آمریکا در قبال برنامه هسته ای این کشور و هند پرداخت و افزود: اسلام آباد از حق خود در این زمینه عقب نشینی نمی کند.

سفیر پاکستان درباره عدم پیوستن پاکستان به معاهده NPT در اشاره ای غیر مستقیم به زرادخانه تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: ما در این زمینه از جامعه جهانی خواستار برخوردی یکسان هستیم و اگر دیگران NPT را قبول کنند، ما نیز آنرا قبول می کنیم.

خاطر نشان می شود رژیم صهیونیستی به همراه سه کشور پاکستان،هند و کره شمالی تاکنون به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای NPT نپیوسته اند.

وی همچنین درباره مسئله کشمیر اظهار داشت: حل این موضوع همواره مدنظر اسلام آباد بوده است، لکن پیچیدگی های مسئله کشمیر با مسئله فلسطین بی شباهت نیست اما تلاش ها برای حل آن در جریان است.

محمد بخش عباسی در پاسخ به سوالی درباره حملات هوایی آمریکا در پاکستان گفت: البته اسلام آباد در ارتباط با آمریکا هرگز درباره حاکمیت، شرف و مصالح ملی خود کوتاه نمی آید.

وی با اشاره به تسلط نیروهای پاکستانی بر دره سوات و بیرون راندن نیروهای طالبان از این منطقه، از قاطعیت اسلام آباد در این مسئله خبر داد.

سفیر پاکستان در تهران در عین حال به حملات اخیری که امنیت دره سوات را با چالش مواجه کرده است، اشاره ای نکرد.

محمد بخش عباسی در پاسخ به سوالی دیگر درباره روابط تهران – اسلام آباد پس از روی کار آمدن دولت جدید پاکستان، با اشاره به جلسه امروز (سه شنبه) خود با اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما هم اکنون تنها 20 درصد از مسیر را طی کرده ایم و شکاف هایی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم.

وی افزود: البته وضعیت کنونی روابط دو کشور در مقایسه با سال های گذشته که دانشجویان ایرانی بطور گسترده ای در دانشگاه های پاکستان حضور داشتند، قابل مقایسه نیست.

سفیر پاکستان با اشاره به مبادلات یک میلیارد دلاری تهران و اسلام آباد، اظهار داشت: البته 80 درصد از این مبادلات شامل واردات نفت خام از ایران می شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت خط لوله صلح اظهار داشت: اسلام آباد هیچ مشکلی با تهران در این زمینه ندارد، پروتکل ها امضا شده و در حال بررسی نهایی است و با توجه به خروج هند از خط لوله صلح، این خط لوله از ایران تا پاکستان در مرحله نخست امتداد خواهد یافت.

وی در خاتمه با اشاره به مذاکرات سه جانبه ایران، پاکستان و افغانستان، اظهار داشت: به منظور حضور کشورها در اجلاس سازمان ملل این مسئله را به تعویق انداختیم، اما در صدد هستیم این نشست سه جانبه را در اواخر ماه نوامبر آتی برگزار کنیم.