بهترین "کاپ" عمرم را گرفتم/ با تمام وجود بازی کردیم تا نایب قهرمان شدیم

سعید معروف که شهریورماه گذشته و در رقابتهای انتخابی قهرمانی جهان به عنوان بهترین پاسور معرفی شد و سابقه دریافت این کاپ در رقابتهای آسیایی را هم دارد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این احتمال را میدادم که در این مسابقات بازهم به عنوان بهترین پاسور انتخاب شوم اما اصلا فکرش را نمیکردم که عنوان دیگری به من تعلق گیرد.
وی ادامه داد: کاپ ارزشمندترین بازیکن که در این مسابقات موفق به دریافت آن شدم با ارزشترین کاپی است که تاکنون و طی تمام مسابقات ملی و باشگاهی موفق به کسب آن شدهام. خصوصا اینکه این کاپ با نایب قهرمانی تیم و مدال نقره آسیا همراه بود.
ارزشمندترین بازیکن والیبال آسیا همچنین در مورد پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا و حضور ایران در این دوره از مسابقات تصریح کرد: به حق میگویم که پیروزیهای کسب شده و عنوان نایب قهرمانی که بدست آوردیم حاصل تلاش خاصی بود که بازیکنان و مربیان داشتند. همه ما با تمام وجود بازی کردیم و مدالی که گرفتیم حاصل همین نوع بازی ما بود.
معروف خاطرنشان کرد: تیم ملی والیبال باید از این به بعد برای قهرمانی آسیا تلاش کند نه جایگاهی پایینتر. دوست دارم زمانیکه تیم ملی قهرمان آسیا میشود بازهم در ترکیب تیم باشم و مهرهای موثر هم به حساب بیایم.
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