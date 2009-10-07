بهترین "کاپ" عمرم را گرفتم/ با تمام وجود بازی کردیم تا نایب قهرمان شدیم

سعید معروف که شهریورماه گذشته و در رقابت‎های انتخابی قهرمانی جهان به عنوان بهترین پاسور معرفی شد و سابقه دریافت این کاپ در رقابت‎های آسیایی را هم دارد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این احتمال را می‎دادم که در این مسابقات بازهم به عنوان بهترین پاسور انتخاب شوم اما اصلا فکرش را نمی‎کردم که عنوان دیگری به من تعلق گیرد.

وی ادامه داد: کاپ ارزشمندترین بازیکن که در این مسابقات موفق به دریافت آن شدم با ارزش‎ترین کاپی است که تاکنون و طی تمام مسابقات ملی و باشگاهی موفق به کسب آن شده‎ام. خصوصا اینکه این کاپ با نایب قهرمانی تیم و مدال نقره آسیا همراه بود.

ارزشمندترین بازیکن والیبال آسیا همچنین در مورد پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا و حضور ایران در این دوره از مسابقات تصریح کرد: به حق می‎گویم که پیروزی‎های کسب شده و عنوان نایب قهرمانی که بدست آوردیم حاصل تلاش خاصی بود که بازیکنان و مربیان داشتند. همه ما با تمام وجود بازی کردیم و مدالی که گرفتیم حاصل همین نوع بازی ما بود.

معروف خاطرنشان کرد: تیم ملی والیبال باید از این به بعد برای قهرمانی آسیا تلاش کند نه جایگاهی پایین‎تر. دوست دارم زمانیکه تیم ملی قهرمان آسیا می‎شود بازهم در ترکیب تیم باشم و مهره‎ای موثر هم به حساب بیایم.