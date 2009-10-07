اعلام نتایج طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده/موتور بنگاهها روشن می شود

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در خصوص چگونگی سیاستگذاری جدید وزارت کار و امور اجتماعی برای ادامه طرح بنگاههای زودبازده در کشور، گفت: در حال حاضر برای دستیابی به یک تصویر روشن از وضعیت عملکرد بنگاههای کوچک زودبازده طرح تمام شماری بنگاهها در سراسر کشور در دست اجرا است.

استخراج نتایج طرح تمام شماری بنگاهها

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه در طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده یک بررسی همه جانبه در نظر است امیدواریم تا پایان مهر ماه سالجاری بتوانیم نتایج آن را استخراج کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده پاسخگویی به برخی ابهامات در این زمینه است. از طریق آمار، اطلاعات و تحلیل هایی که با نتایج طرح تمام شماری به دست می آید، نواقص و کاستی های طرح بنگاههای زودبازده رفع می شود.

وزیر کار: امیدواریم تسهیلات بدهند

وی در پاسخ به این سئوال که چرا با گذشت نیمی از سالجاری، توسط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات جدید بخشنامه ای به سیستم بانکی صادر نشده است؟ خاطر نشان کرد: در این رابطه بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به بانکها صادر شده تا از این طریق بانکها پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمه تمام را در اولویت قرار دهند.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار امیدواری کرد که پرداخت تسهیلات مصوب بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل به بنگاههای زودبازده، هر چه سریعتر آغاز شود.

به گفته شیخ الاسلامی با توجه به رایزنی های وزارت کار و امور اجتماعی با شبکه بانکی کشور، امید است به سرعت پرداخت تسهیلات مجدد به طرحهای زودبازده آغاز و موتور بنگاهها نیز روشن شود.